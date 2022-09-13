Sau những chuỗi ngày bì bõm trong cực khổ, cuối cùng những con giáp này cũng được đền đáp xứng đáng. Tài vận thăng hoa, lộc lá đầy nhà, thỏa thích tậu nhà mua xe, báo hiếu cha mẹ.
- Nhà tiên tri lừng danh dự báo trúng phóc 3 tuổi trúng độc đắc vào chiều mai (19/8 âm lịch)
- Liên tiếp 3 ngày tới (14, 15, 16/9), Tổ Tiên độ trì, Thần Tài nhập mệnh: 3 con giáp trúng độc đắc liên hồi, 'kẽo kẹt' gánh lộc về nhà, đời sung túc như tiên
Tuổi Dần
Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn nỗ lực tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no. Con giáp này khá tham vọng, muốn mọi thứ đều thật viên mãn. Dần luôn yêu thương gia đình và tìm mọi cách để chăm sóc cho những người thân của mình một cách đầy đủ nhất.
Tử vi ngày mai (14/9/2022) cho biết, đúng 10h30 cùng ngày, Thần Tài sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Dần. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên Dần không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc.
Tài lộc của Dần ngày một dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú Hổ. Thời gian sắp tới, mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tích cực. Tuổi Dần có thể gặp nhiều vận may hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này chỉ cần tập trung và nắm bắt cơ hội thì khả năng kiếm tiền ngày một lớn, vận may ngày một nhiều.
Tuổi Thân
Đa số người tuổi Thân có tính cách hướng ngoại, có thể kết bạn với tất cả mọi người xung quanh, nhiều mối quan hệ xã hội tốt. Người tuổi Thân thường độc lập, tự chủ, muốn tự mình làm mọi việc. Con giáp này không chờ đợi sự giúp đỡ của người khác, không muốn làm phiền đến những người xung quanh.
Tử vi cho biết, kẻ từ ngày mai (14/9/2022), tài vận của tuổi Thân được dự báo là sẽ vượng phát, sự nghiệp thăng tiến. Người làm công ăn lương được công nhận năng lực, những cố gắng được đền đáp xứng đáng.
Từ giờ đến cuối năm, vận may liên tiếp gõ cửa nhà tuổi Thân. Con giáp này có thể thăng quan tiến chức, tăng lương hoặc tìm được công việc tay trái tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng phát triển rực rỡ, thu lời nhiều hơn. Thời gian tới, sự nghiệp, công danh và những vấn đề khác của tuổi Thân sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nhờ đó, bản mệnh có thể hưởng cuộc sống tươi đẹp, không phải lo nghĩ quá nhiều.
Tuổi Tuất
Tuất chính là con giáp kiên cường, không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì càng gặt hái được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Những người tuổi Tuất bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những việc vô bổ mà luôn sống có mục đích.
Tử vi cho biết, kể từ ngày mai (14/9/2022) tuổi Tuất sẽ được Thần Tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Tuất hãy mạnh dạn làm ăn bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.
Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Tuất sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Tuất cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!