Tuổi Thân là con giáp may mắn đón tin mừng về tài lộc vào chiều mai (chủ nhật, 25/9). Chờ mong cả tuần, nhưng phải đến cuối tuần thì tài vận của những chú Khỉ mới thật sự khởi sắc, tiền đổ về túi ùn ùn.

Thân là người thông minh lại cần cù nên việc gì đến tay bạn, bạn cũng hoàn thành trước dự định. Cuối tuần bạn mang việc về nhà và đã hoàn thành trước dự kiến khiến cấp trên rất vui.

Chủ nhật này (25/9) là thời điểm khá may mắn đối với người tuổi Tuất, dù là ngay trong thời điểm khó khăn như hiện tại. Bản mệnh luôn giữ được tinh thần lạc quan, không ngại khó ngại khổ.

Phần nhiều là do những chú Khỉ chăm chỉ làm ăn, chẳng ngại vất vả dù cũng có những lúc nhìn người khác vui chơi cuối tuần bạn lại thấy thèm thuồng. Tiền bạc rủng rỉnh nhưng bản mệnh không quên chi tiêu tiết kiệm, để dành tiền bạc cho những việc cấp bách về sau. Đây là thói quen khá tốt mà những chú Thân nên duy trì.

Thời điểm này, trong đầu bạn nảy ra không ít những ý tưởng sáng tạo và dự định thú vị, tin vui là hầu hết chúng đều có thể áp dụng được ngay, hứa hẹn gặt hái được những thành tích mà đến chính bạn cũng phải bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn còn có sự sáng suốt và khôn khéo hơn trong các mối quan hệ. Bản mệnh có thể nhìn nhận rõ ai là những người tốt bụng, chân thành muốn giúp đỡ mình và ai là những kẻ ích kỷ chỉ muốn lợi dụng bạn thu lợi cho bản thân, từ đó có cách ứng xử cho phù hợp. Chỉ cần nghiêm túc với định hướng hiện tại của bản thân, cộng với việc không ngừng cố gắng vươn lên, mệnh chủ hoàn toàn dễ dàng có cơ hội thăng tiến trong bất cứ lĩnh vực nào đã lựa chọn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử khéo léo nên ai cũng yêu mến. Người tuổi Mùi họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy nhanh nhưng đều là khẩu xà tâm phật, nên trong cuộc sống họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công rực rỡ.

Nhưng đặc biệt vào cuối tuần này (chủ nhật, 25/9), tuổi Mùi sẽ cảm nhận được vận may đang bất ngờ lội ngược dòng.

Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn trong công việc từ đầu tuần sẽ được giải quyết ổn thỏa, ngoài ra vấn đề tài chính tưởng chừng như bế tắc không lối thoát thì lại tìm được hướng cải thiện êm đẹp. Nhìn chung, từ thời điểm này trở đi tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều điều vui vẻ giúp tâm trạng thoải mái hơn, tài lộc ùn ùn kéo tới khiến ai cũng phải ghen tị.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!