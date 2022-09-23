Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (24-25/9): Thần May Mắn mở sổ gọi tên, 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 19:00

Đây là những con giáp cực kỳ may mắn vào cuối tuần này, đặc biệt là về tài lộc.

Tuổi Mão

Chính Tài mang tới cho người tuổi Mão 2 ngày cuối tuần (24-25/9) tiền bạc dư dả, chẳng phải lo lắng gì nhiều khi vận thế tài lộc đang vô cùng thuận lợi. Việc kiếm tiền luôn khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, nhưng cuối tuần này mọi chuyện dường như không còn quá khó khăn nữa, bạn dễ dàng nắm lấy cơ hội kiếm tiền và giành lấy thắng lợi về mình.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (24-25/9): Thần May Mắn mở sổ gọi tên, 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có thể người khác có suy nghĩ rằng bạn may mắn mà có được cuộc sống dư dả như hiện tại nhưng thực tế người ta đâu biết rằng bạn nỗ lực không ngừng trong suốt thời gian qua. Những gì bạn có được lúc này hoàn toàn xứng đáng.

Trong 2 ngày cuối tuần này, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức và nên nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, tiêu hóa…

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Tỵ có nhiều cơ hội làm ăn và phát triển. Dù làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán, họ đều có cơ hội nhận về nhiều tài lộc. Ngoài công việc chính, đây chính là thời điểm tuổi Tỵ có được cơ hội làm ăn thêm. Nếu biết nắm bắt thì tuổi Tỵ sẽ ngồi trên đống tiền, không còn lo lắng chuyện tài chính trong thời gian tới.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (24-25/9): Thần May Mắn mở sổ gọi tên, 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, trong 2 ngày cuối tuần này (24-25/9), Tỵ được Cát Tinh chiếu mệnh nên bao khó khăn trắc trở trước đây đều vượt qua. Năng lực của họ dưới sự trợ giúp của bạn bè, đồng nghiệp được thể hiện và khẳng định.

Với những người tuổi Tỵ làm kinh doanh, họ sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Nếu là người làm công ăn lương, bạn hãy biết tận dụng sức mạnh của đội nhóm để giành thắng lợi. 

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày cuối tuần này (24-25/9), Mùi may mắn được Thần Tài chỉ lối dẫn đường trong chuyện làm ăn, gặp được người đáng tin cậy và có cơ hội để thể hiện óc tính toán nhạy bén mình. Bạn đã lên kế hoạch sẵn sàng nhưng còn thiếu một người để có thể hợp tác làm ăn, thu về lợi nhuận cho cả hai bên. 

Lại thêm sự xuất hiện của Thực Thần càng khiến tài khí của những những người tuổi Mùi thêm vượng. Bản mệnh nên tranh thủ 2 ngày cuối tuần này để tập trung phát triển chuyện làm ăn kinh doanh của mình. Thời cơ để bạn kiếm tiền đã đến rồi. Thần Tài đang đứng về phía bạn, tài lộc sẽ ùn ùn kéo về nhà.

Tử vi đúng 2 ngày cuối tuần này (24-25/9): Thần May Mắn mở sổ gọi tên, 3 con giáp chuẩn bị hầu bao hốt bạc bởi tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, các cặp đôi có nhiều thời gian để chia sẻ và tâm sự với nhau, nhờ thế mà những hiểu lầm được tháo gỡ, khúc mắc được xóa bỏ, tình cảm càng ngày càng thêm nồng nàn. Hai ngày cuối tuần này là quãng thời gian may mắn với bản mệnh, khi cả tình duyên và tài lộc đều thăng hoa rực rỡ, may mắn ngập tràn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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