'Khổ mấy rồi cũng qua', 3 con giáp này ráng chịu đựng một chút, bước sang tháng 10 sẽ phát tài, hậu vận phú quý không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 17:30

Sách trời đã định bước sang tháng 10 tới đây, có những con giáp này cá chép hóa rồng cuộc sống lên hương không ai sánh kịp.

Tuổi Dần

Dần là người hướng ngoại, vui vẻ, tự tin, lạc quan và luôn biết tạo động lực cho mình trong cuộc sống. Con giáp này là người năng động và tháo vát, đồng thời luôn lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Ở cạnh tuổi Dần, mọi người luôn cảm thấy được truyền cảm hứng và vui vẻ.

'Khổ mấy rồi cũng qua', 3 con giáp này ráng chịu đựng một chút, bước sang tháng 10 sẽ phát tài, hậu vận phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10 tới đây, con giáp này nhờ vận quý nhân vượng phát mà luôn nhận được sự giúp đỡ và hỗ trợ tại thời điểm quan trọng.

Cụ thể, những thử thách trong tài chính và công việc không còn làm khó tuổi Dần nữa, thay vào đó, bạn có thể quản lý tài chính và nhân số tiền trong tài khoản lên gấp nhiều lần. Miễn là tuổi Dần lắng nghe lời khuyên và đưa ra được quyết định đúng đắn, bạn sẽ có cơ hội trở thành đại gia sau một đêm.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn độc lập và chăm chỉ ngay từ khi còn rất nhỏ. Con giáp này luôn thích tìm hiểu, khám phá thế giới và đồng thời cũng là một người quyết đoán, có chính kiến và có tài năng vượt trội.

'Khổ mấy rồi cũng qua', 3 con giáp này ráng chịu đựng một chút, bước sang tháng 10 sẽ phát tài, hậu vận phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bước vào tháng 10 sắp tới đây, tuổi Thìn có vận quý nhân rực rỡ, bất kể đi đâu cũng có người bảo vệ, che chở và giúp đỡ. Với những tuổi Thìn đang mong muốn nhảy việc, bạn sẽ tìm được một hướng đi mới cho sự nghiệp của mình, điều vui mừng nhất là nó lại hoàn toàn phù hợp với chuyên môn và đam mê của bạn. Những nỗ lực hết mình của bạn trong thời gian qua đã đến lúc nhận về những kết quả xứng đáng.

Những khó khăn đến với Thìn trong thời gian trước bây giờ là lúc được tháo gỡ, đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận. Thậm chí, ngay cả khi không bỏ hết 100% công sức thì bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả gấp đôi.

Tuổi Hợi

Đa số người tuổi Hợi có tính tình khá phóng khoáng. Vì họ ưa thích sự tự do nên thích hợp với những công việc đòi hỏi tính sáng tạo như kinh doanh, nghệ thuật. Con giáp này có vận quý nhân vượng nên khi gặp khó khăn thường gặp được người tốt giúp đỡ.

'Khổ mấy rồi cũng qua', 3 con giáp này ráng chịu đựng một chút, bước sang tháng 10 sẽ phát tài, hậu vận phú quý không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tháng 10, người tuổi Hợi như bước sang một trang mới của cuộc đời, thuận lợi đủ đầy. Bản mệnh nên cố gắng nắm bắt cơ hội làm giàu này bởi vì đây chính là phúc phần trời cho. Nếu như Hợi chí thú làm ăn, cẩn trong trong chuyện tiền bạc thì chẳng mấy chốc sẽ có tiền ập xuống đầu, có người trở thành đại gia nức tiếng. Đặc biệt với những người làm kinh doanh đây sẽ là thời cơ nghìn năm có một để đổi đời.

Nếu đang ấp ủ ý định kinh doanh thì đây là cơ hội tốt của người tuổi Hợi. Tuy nhiên, dù được thần tài và thần may mắn chiếu cố nhưng trước kế hoạch, bản hợp đồng đầu tư nào, tuổi Hợi cũng cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ càng nếu không mọi thứ sẽ đổ sông, đổ bể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 0h đêm nay (24/9/2022), Nhật Nguyệt soi tỏ: 3 con giáp vượt vũ môn hóa rồng, khổ ải qua đi, vận may tới tấp, công việc hanh thông viên mãn  

Đúng 0h đêm nay (24/9/2022), Nhật Nguyệt soi tỏ: 3 con giáp vượt vũ môn hóa rồng, khổ ải qua đi, vận may tới tấp, công việc hanh thông viên mãn  

Tử vi dự báo rằng, kể từ 0h đêm nay (24/9/2022), những con giáp dưới đây được sao may mắn chiếu mệnh, sắp tới sẽ gặt hái được nhiều may mắn trong công việc cũng như cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 41 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới