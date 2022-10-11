Trúng số độc đắc vào giữa tháng 10, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi, vận trình phất lên như diều gặp gió, giàu có tận trời mây, vận may đeo bám dài lâu

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 02:37

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn vào giữa tháng 10 nhé!

Trúng số độc đắc vào giữa tháng 10, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi, vận trình phất lên như diều gặp gió, giàu có tận trời mây, vận may đeo bám dài lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, tư chất nhanh nhẹn, vô cùng lạc quan. Con giáp này vốn có sức hút đặc biệt luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cả đời tích đức hành thiện, cho dù là người quen hay người lạ, con giáp này đều tận tâm, tận tình tương trợ.

Giữa tháng 10, con giáp được hưởng lộc trời ban, công việc, tài vận thuận buồm xuôi gió, bước ra đường là gặp đại vận. Cùng với phúc báo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này nên có thể nhanh chóng đạt được thành công trong cuộc sống.

Thần Tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp tuổi Tý đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công việc phát triển kéo thu thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi người tuổi Tý. Con giáp này có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thường chăm chỉ và luôn khao khát làm giàu. Tuổi Tuất rất giỏi kiếm tiền nhưng trong một giai đoạn nào đó, họ không được vận may chiếu cố nên chỉ có thể làm đủ để sống qua ngày. Giữa tháng 10, tuổi Tuất là con giáp được trời ban nhiều phúc đức sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu.

Với bản lĩnh và sự thông minh vốn có, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển sự nghiệp bền vững. Ngoài ra, tuổi tuất còn có quý nhân bên cạnh phù trợ, tạo điều kiện làm giàu. Vận may của tuổi Tuất có cơ hội bùng nổ, đầu tư 1 sinh lời 10, dự kiến sẽ sở hữu được khối tài sản đáng mong chờ.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là những người có tính cách mạnh mẽ, họ vui vẻ hòa đồng, dễ gần, tốt bụng. Từ giữa tháng 10 những người thuộc tuổi Thìn có năng lượng chiêu tài vượng lộc vô cùng mạnh .

Đây là con giáp có số mệnh tụ tài đắc lộc, nhất từ giữa tháng 10 trở đi thì vận khí lên, mọi sự thuận buồm xuôi gió, guồng quay vào đúng chỗ, xóa bỏ mọi khó khăn trắc trở; hiềm khích lâu ngày được tháo gỡ; vận trình trước mắt tươi sáng rực rỡ vô cùng.

Dự kiến trong thời điểm này, tuổi Thìn có bước chuyển biến bất ngờ, đặc biệt là trong chuyện kinh doanh; có cơ hội mới phát triển sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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