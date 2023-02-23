Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/2/2023, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, vận may ào đến, tài lộc theo chân, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 05:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây chạy đâu cho thoát số Trời, vận may ào đến, tài lộc theo chân, sự nghiệp thăng tiến vào đúng ngày 23/2/2023.

Tuổi Mùi

Cổng Tài lộc mở vào ngày 23/2, là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Mùi. Không những thế, vận may tứ phương đều hội tụ về, giúp công danh, sự nghiệp, sức khỏe của cả gia đình viên mãn và an yên. Nếu như vẫn giữ được tâm thái bình tĩnh, tự cường tự lực như Mùi đã từng thì chắc chắn mọi thứ sẽ viên mãn và sung túc.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này ổn định. Bạn và người yêu có những phút giây thoải mái và hạnh phúc cùng nhau. Hai bạn dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương hết lòng. Nhân ngày cuối tuần, hai bạn có thể cùng nhau đi xem phim, đi ăn để tình cảm thêm gắn kết.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/2/2023, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, vận may ào đến, tài lộc theo chân, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Cổng Tài lộc mở vào ngày 23/2, là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có tính cách lạc quan, vui vẻ. Con giáp này cũng thông minh, nhanh trí. Tỵ mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân từ hoàn cảnh nào, tuổi Tỵ cũng có thể vươn lên cải thiện cuộc sống. Vận thế của người tuổi Tỵ cũng rất tốt. Mọi phiền phức thời gian trước đây đều được con giáp này giải quyết, sự nghiệp do có quý nhân giúp đỡ nên tiến triển thuận lợi, do đó thu nhập tăng lên không ngừng.

Ngoài ra, vận đào hoa của con giáp  này cũng rất tốt. Người còn độc thân có thể tìm thấy đối tượng ưng ý và bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về người ấy.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/2/2023, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, vận may ào đến, tài lộc theo chân, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ có tính cách lạc quan, vui vẻ. Con giáp này cũng thông minh, nhanh trí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tư chất thông minh, tư duy linh hoạt, rất giỏi trong việc nắm bắt các thời cơ tốt, đặc biệt là các cơ hội về kiếm tiền. Bản mệnh còn sẽ có quý nhân dẫn đường chỉ lối, nên những điều may mắn sẽ liên tiếp đến với con giáp này. Đây sẽ là thời gian thuận buồm xuôi gió của con giáp này. Mọi mặt trong cuộc sống sẽ đón nhận những sự thay đổi lớn lao.

Vận trình tình duyên nhuận sắc. Bản mệnh và đối phương có thể dung hòa sau thời gian dài bên nhau. Dẫu rất khó để tránh những cuộc cãi vã nhưng thay vì giữ quan điểm của bản thân, hai bạn chọn cách lắng nghe đối phương và có những điều chỉnh cho phù hợp.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/2/2023, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, vận may ào đến, tài lộc theo chân, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ tư chất thông minh, tư duy linh hoạt, rất giỏi trong việc nắm bắt các thời cơ tốt, đặc biệt là các cơ hội về kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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