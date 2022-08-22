Thầy tử vi - tướng số nói rằng, thời gian qua, người tuổi Tỵ là con giáp gặp không ít khó khăn, gian nan. Tuy nhiên, mỗi con giáp có mỗi số mệnh khác nhau, tuổi Tỵ tuy rằng không gặp được nhiều may mắn trong công việc nhưng những thất bại trong cuộc sống hằng ngày đấy giúp bản mệnh có được kinh nghiệp tích góp, chờ thời.

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh tuổi Tỵ có ý chí mạnh mẽ, luôn biết vươn lên, vượt qua số phận, vì vậy con giáp này không ngừng nỗ lực, cố gắng để đạt được điều mình mong muốn.

Con giáp phát tài thời gian tới gọi tên người tuổi Dậu. Bản mệnh có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, con giáp này cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí kẻo "của thiên trả địa".

Đúng 9 giờ sáng mai (23/8), tài vận của tuổi Tỵ sẽ có sự thay đổi bất ngờ, đặc biệt là trong công việc, người cầm tinh con Rắn sẽ tìm được hướng đi mới giúp mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ hơn, nhờ vậy mà tài vận cũng ngày càng dồi dào. Ở một thời điểm nhất định, tuổi Tỵ bất ngờ được thần tài chiếu cố, giúp bản mệnh có được khối tài sản đáng mơ ước.

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, đúng 9 giờ sáng ngày mai, con giáp tuổi Dậu sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Người cầm tinh con Gà là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với Dậu. Con giáp này biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Đặc biệt, tử vi chỉ rõ, đúng 9 giờ sáng ngày mai, con giáp tuổi Dậu sẽ có rất nhiều cơ hội phát tài phát lộc, tình tiền viên mãn. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là may mắn con giáp giàu sang này xứng đáng nhận được.

Tuổi Mão

Ngày mai, tuổi Mão có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần con giáp này mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với Mão.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai. Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.