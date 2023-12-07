Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (8/12-9/12), thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 11:35

3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến.

Tuổi Sửu

Vận trình công việc của người tuổi Sửu phát triển và hanh thông. Bản mệnh thăng tiến khá nhanh trong công việc mà không nhờ đến sự hỗ trợ của người khác. Trong nhiều trường hợp, bạn được cấp trên trọng dụng do khả năng nắm bắt nhanh và biết họ muốn gì ngay khi không cần nói ra.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Hai bạn cố gắng dành cho nhau thời gian để bên cạnh đối phương. Người tuổi này biết cách cân bằng giữa công việc và những mối quan hệ nên mọi khía cạnh trong cuộc sống đều khá trọn vẹn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (8/12-9/12), thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của người tuổi Dần sẽ trở nên hanh thông và thuận buồm xuôi gió. Thiên Ấn xuất hiện giúp cho bạn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bằng sự nỗ lực, kiên trì của bản thân, con giáp này gặt hái được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Bản mệnh duy trì được những nguồn thu cố định nên không có nhiều áp lực về tài chính. Bạn chỉ cần học cách chi tiêu hợp lý và đầu tư đúng thời điểm sẽ đạt được ngưỡng tài chính như mong đợi.

Hơn nữa, vận tình duyên êm ấm và đón nhận nhiều tin vui. Cục diện Ngũ hành tương sinh giúp cả hai thêm gắn bó. Bạn và đối phương dành cho nhau nhiều sự quan tâm, yêu thương và là chỗ dựa vững chắc cho nhau trong những lúc khó khăn.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (8/12-9/12), thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ thuận buồm xuôi gió. Con giáp này hoàn thành tốt những nhiệm vụ của bản thân. Ngoài ra, bạn có khả năng ngoại giao khá tốt nên sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Con giáp này may mắn có được sự hậu thuẫn của cát khí nên có nhiều khoản thu về túi.

Vận trình tình duyên suôn sẻ. Bạn và người ấy dành cho nhau sự quan tâm và động viên tiến về phía trước. Hai bạn có sự đồng điệu trong tâm hồn, cách nghĩ và cách hành động nên mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (8/12-9/12), thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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