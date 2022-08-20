Đúng 10h ngày 21/8/2022, 3 con giáp này có số mệnh thăng hoa, tiền của đề huề, vận trình hanh thông.

Tuổi Thân Người tuổi Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thân chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Thân cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh - Ảnh minh họa: Internet Sau những chông gai, khó khăn thì trong ngày mai bản mệnh sẽ được hái trái ngọt đời mình. Con giáp này, ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Thân cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Thân càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư tài khoản lên chục con số. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có cuộc sống giàu sang, sung túc, thoải mái tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa. Tuổi Tỵ Tuổi Tỵ gặp khá nhiều vất vả trong những ngày qua bởi công việc lúc nào cũng ngập đầu, có lúc Tỵ cảm tưởng như mình làm không hết việc, những công sức Tỵ bỏ ra ắt sẽ nhận được khoản tiền công xứng đáng.

Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet Bản mệnh thông minh, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình. Đúng 10h ngày mai, Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào việc mua vé số hoặc trúng thưởng bất ngờ. Tuổi Dậu Tử vi cho biết đúng 10h ngày 21/8 những người tuổi Dậu rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của Dậu thể hiện ở nhiều khía cạnh. Điểm rõ nhất là con giáp này có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Bản mệnh không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Thời gian tới, thường Dậu bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Dậu tính tình vốn hiền lành không bon chen với đời nên rất được bạn bè đồng nghiệp yêu mến. Bản mệnh không chấp nhận việc sống bám mẹ cha, càng không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn. Tử vi 12 con giáp nói rằng, người tuổi Dậu dù làm ăn kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Bản mệnh không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Thời gian tới, thường Dậu bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát. *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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