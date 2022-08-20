Đúng 12 giờ ngày mai (21/8), 'Thần Tài ghi tên lên bảng vàng', 3 con giáp thoát xui xẻo, tài lộc thăng hoa, may mắn ngập tràn, đổi đời giàu sang nhanh chóng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tài năng, tự tin. Không những thế, con giáp này còn có khả năng giao tiếp tốt, có thể thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Công việc có nhiều bước phát triển thuận lợi giúp Dậu có thu nhập cao, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa.

Đúng 12 giờ ngày mai (21/8), người tuổi Dậu trúng đại vận, được quý nhân phù trợ. Con giáp này được quý nhân động viên, trao cho cơ hội nên ngày càng tự tin và hăng hái trong công việc. Thời gian tới, bản mệnh phát huy được thế mạnh nên tạo ra bước đột phá mới, tạo tiền đề vững chắc trong tương lai.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất vốn luôn chăm chỉ, cố gắng, sẵn sàng xông pha để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Người tuổi Tuất luôn có tham vọng thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, chỉ cần con giáp tìm được cơ hội thì nhất định sẽ phát huy, thay đổi vận mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày 21/8 này, tuổi Tuất sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, song song đó là sự thăng tiến vượt bậc, kéo theo cả sự giàu có. Người tuổi Tuất luôn có tham vọng thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, chỉ cần con giáp tìm được cơ hội thì nhất định sẽ phát huy, thay đổi vận mệnh.

Đặc biệt, đúng 12 giờ, tuổi Tuất sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống sắp tới khá hanh thông suôn sẻ, nếu tham gia vào đầu tư kinh doanh thì đó cũng là một cách hay, có thể nhân đôi tài sản.

Tuổi Thân

Thầy phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân rất ham học hỏi, và sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ, nếu như may mắn phát huy được tốt sở thích của mình thì sau này sẽ có cơ hội thành công vượt trội.



Đúng 12 giờ ngày cuối tuần này, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái được "quả ngọt" - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian qua, con giáp tuổi Thân gặp nhiều điều không may mắn, khiến công danh sự nghiệp bị trắc trở, nhưng điều đó cũng không dễ dàng khiến họ phải chùn bước. Đúng 12 giờ ngày cuối tuần này, chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái được "quả ngọt".

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.