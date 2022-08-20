Kể từ ngày 21/8/2022, 3 con giáp đón đầu tài lộc, tiền nối đuôi nhau chảy về, sự nghiệp thăng hoa, vận thế vượng phát không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 11:30

Kể từ ngày 21/8/2022, 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, sự nghiệp thăng hoa, sống trong giàu sang, sung sướng.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Trời sinh những người tuổi Dần thường mạnh mẽ quyết đoán, có ý chí hơn người. Đồng thời con giáp này lại vô cùng chịu thương chịu khó, không ngại gian nan vất vả để tìm kiếm cơ hội tốt đổi đời. Trong số những con giáp, tuổi Dần tuy không có xuất thân khá giả nhưng lại có khả năng tạo dựng sự giàu có và phú quý cho riêng mình.

Kể từ ngày 21/8/2022, 3 con giáp đón đầu tài lộc, tiền nối đuôi nhau chảy về, sự nghiệp thăng hoa, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 1
 Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Trong tính cách tuổi Dần chính là những người có tính cách mạnh mẽ, sống tích cực, không bao giờ lùi bước trước những khó khăn thử thách. Nhờ vậy, khi con giáp này làm việc gì xung quanh có nhiều quý nhân phù trợ, cuộc sống vất vả thế nào cũng vượt qua được. 

Kể từ ngày mai, những người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, bất kể làm việc gì cũng may mắn, mọi thứ vạn sự hanh thông, muốn làm giàu chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tý

Chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài thời gian tới. Bản mệnh kiếm tiền về đầy túi, chẳng phải lo nghĩ nhiều đến chuyện chi tiêu. Kể từ ngày 21/8 cát tinh Thực Thần xuất hiện nên Tý làm công chức, có nghề tay trái, nghề tự do sẽ gặp nhiều điều thuận lợi. Bản mệnh ôn hòa, rộng rãi với mọi người nên được giới thiệu cho nhiều mối làm ăn đáng giá.

Kể từ ngày 21/8/2022, 3 con giáp đón đầu tài lộc, tiền nối đuôi nhau chảy về, sự nghiệp thăng hoa, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 2
 Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, Chính Quan mang lại tin vui cho những người đang xin việc, xin tăng lương hoặc thăng chức, thi cử. Bản mệnh có thể mong chờ tin tốt liên quan đến tiền bạc từ cấp trên hoặc những người có chức quyền to trong công ty.

Những người đang làm ăn xa thì được bề trên nâng đỡ, bảo vệ, hơn nữa, bạn còn chăm chỉ làm ăn nên được hưởng nhiều lợi lộc. Con giáp này ngày càng tin tưởng vào khả năng của bản thân cũng như những định hướng của mình.

Tuổi Mùi

Thầy phong thủy cho hay, con giáp tuổi Mùi là người có tài trí, tham vọng chứ không chấp nhận sống an phận thủ thường. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mùi sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, nếu không trở thành đại gia thì ít nhất cũng là người có của ăn của để.

Kể từ ngày 21/8/2022, 3 con giáp đón đầu tài lộc, tiền nối đuôi nhau chảy về, sự nghiệp thăng hoa, vận thế vượng phát không ai sánh bằng - Ảnh 3
Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước - Ảnh minh họa: Internet

Kể từ ngày mai, con giáp này sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt. Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rỉnh.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Mùi còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện, Mùi được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc