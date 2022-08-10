Trúng số độc đắc vào đúng 0h ngày 15/7 âm lịch (lễ Vu Lan): 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 19:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân vào đúng 0h ngày 15/7 âm lịch.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ vào đúng 0h ngày lễ Vu Lan. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. 

Trúng số độc đắc vào đúng 0h ngày 15/7 âm lịch (lễ Vu Lan): 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ vào đúng 0h ngày lễ Vu Lan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 0h ngày 15/7 âm lịch, người tuổi Ngọ sẽ có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, hầu như không có gì phải lo lắng. Tình cảm tốt đẹp, bạn hòa nhã, ân cần với đối phương, tích cực lắng nghe đối phương giãi bày tâm tư, giải quyết vấn đề.

Về sự nghiệp, có chút khởi sắc, khả năng cao gặp được quý nhân trong công việc, được đối phương đánh giá cao, có thể được giới thiệu làm ăn, cung cấp nguồn lực. Về tài lộc, không gặp trở ngại gì trong việc đầu tư và quản lý tài chính, thu nhập có thể đạt được như mong đợi.

Trúng số độc đắc vào đúng 0h ngày 15/7 âm lịch (lễ Vu Lan): 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, hầu như không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ làm được từng bước trong công việc, có tài điều phối, xử lý tốt các trường hợp khẩn cấp, sếp và khách hàng vẫn tin tưởng bạn. Về phương diện tài lộc thì tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, nên chọn những dự án dễ vận hành.

Thêm nữa, chuyện tình yêu của con giáp này cũng sẽ thăng hoa rực rỡ nhờ sự giúp sức nhiệt tình từ những người xung quanh. Với những người độc thân, hãy chuẩn bị đón chào những thay đổi đang đến trong đời sống tình cảm của mình.

Trúng số độc đắc vào đúng 0h ngày 15/7 âm lịch (lễ Vu Lan): 3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân - Ảnh 3
Về sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ làm được từng bước trong công việc, có tài điều phối, xử lý tốt các trường hợp khẩn cấp, sếp và khách hàng vẫn tin tưởng bạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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