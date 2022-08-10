Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan báo hiếu): 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:25

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc "chảy vào nhà" nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà bước qua Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần chính là con giáp may mắn sau Rằm 7 âm lịch sắp tới. Trong thời gian này, bạn nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp. Bản mệnh sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Con giáp này có quý nhân chỉ đường nên tài vận của bạn sẽ vô cùng suôn sẻ. Mão có thể kiếm tiền bằng năng lực của mình và khiến cuộc đời của mình đạt lên tầm cao mới.

Ngũ hành tương hợp giúp cho đường tình duyên của con giáp này thêm vượng sắc. Hai người vẫn luôn cố đắp xây để tình yêu thêm khăng khít, bền vững. Còn đối với người độc thân thì vẫn bình thản đợi chờ một nửa thích hợp với mình. Bản mệnh không có điều gì cần lo lắng về tình cảm của mình vào lúc này.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan báo hiếu): 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà - Ảnh 1
Trong thời gian này, bạn nhờ có Thần Tài che chở nên nhận được những cơ hội thăng tiến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà trong thời gian tới. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số của con giáp này cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch này, người tuổi Mùi phát huy được hết những khả năng cũng như lợi thế của mình. Trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong công việc, bản mệnh hứa hẹn đều sẽ đạt được bước nhảy vọt. Bao nhiêu khó khăn đều được tháo gỡ, bạn đảo ngược tình thế, làm gì cũng thuận lợi. Bản mệnh có thể đạt được thành quả gấp đôi dù chưa bỏ hết 100% công sức.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan báo hiếu): 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ đón vận khí cát lành, thiên thời - địa lợi - nhân hoà  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bước qua lễ Vu Lan báo hiếu, người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở. Trong thời gian này người tuổi này sẽ có quý nhân phù trợ nên bạn sẽ kiếm bộn tiền, cuộc sống giàu sang phú quý đang ở ngay trước mắt. Ở con giáp này luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì, luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt.

Những điều tốt đẹp sẽ xảy ra, con giáp này luôn kiên trì, vững vàng thì sự nghiệp sẽ tỏa sáng, giành được nhiều vinh quang mới. Đối với người tuổi bạn, nhân hòa làm nên tiền bạc, quý nhân vượng, dù có gặp phải phiền toái cũng dễ dàng vượt qua do có quý nhân giúp đỡ.

Bước qua Rằm tháng 7 âm lịch (lễ Vu Lan báo hiếu): 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc 'chảy vào nhà' nhiều vô kể, hóa hung thành cát, phú quý ngập nhà - Ảnh 3
Bước qua lễ Vu Lan báo hiếu, người tuổi Dậu sẽ được Thần Tài soi đường chỉ lối, vì thế mà vận tài lộc cũng được khai mở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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