Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ

Tâm linh - Tử vi 10/08/2022 11:48

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây sự nghiệp như "cá chép hóa rồng", tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ vào 3 ngày liên tiếp.

Tuổi Sửu

Trong liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), người tuổi Sửu sẽ phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn cũng luôn không ngừng cầu tiến, không ngại đối mặt với thử thách vì vậy một khi gặp được cơ hội tốt, Ngọ sẽ nắm bắt và phát huy. Đặc biệt, cuộc sống sẽ được nâng lên tầm cao mới, may mắn sẽ đến liên tục giúp con giáp này tìm được cơ hội đổi đời, thăng hoa không ai sánh bằng, có người còn trở thành đại gia được nhiều người ngưỡng mộ.

Con giáp may mắn này sẽ có cơ hội có thể bày tỏ tình cảm của mình. Song dường như con giáp này đang gặp một vài khó khăn để có thể thẳng thắn đối diện với người ấy. Đừng quá lo lắng, hãy cứ giao mọi chuyện cho trái tim. Người độc thân cần thêm một chút dũng khí thì mới có thể nắm chắc hạnh phúc trong tay.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ - Ảnh 1
Trong liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), người tuổi Sửu sẽ phấn đấu không ngừng để tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Quý nhân phù trợ trong 3 ngày liên tiếp tới, người tuổi Thìn sẽ đón nhận tin mừng cả về phương diện công danh sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm của mình. Kiên trì cũng chính là chìa khóa dẫn tới thành công cũng vì thế. Chính Quan cũng chính là vị thần hộ mệnh cho công việc của bản mệnh. Con giáp này sẵn sàng tinh thần chiến đấu với bất cứ khó khăn nào, vượt qua mọi trở ngại để đạt được mục tiêu đề ra trước đó.

Đường tình duyên của con giáp này cũng có dấu hiệu khởi sắc. Đào hoa nở rộ mang tới cơ hội tìm thấy nửa kia phù hợp cho những người độc thân. Tình yêu có thể đến từ bất cứ nơi đâu, vào lúc ta không ngờ tới nhất, chỉ cần con giáp này mở lòng đón nhận thôi.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ đón nhận tin mừng cả về phương diện công danh sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài trong thời gian tới. Con giáp tràn đầy năng lượng nên làm việc gì cũng hoàn thành xuất sắc. Bạn cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính, đặc biệt là khi có quý nhân giúp đỡ. Nhìn chung, thời gian tới sẽ là một năm đáng mong chờ với nhiều điều kiện thăng hoa viên mãn cho người tuổi Tuất.

Về chuyện tình cảm, người đã yên bề gia thất nhận ra những giá trị đáng quý mà gia đình mang lại cho mình. Chỉ cần một tiếng cười con trẻ, ánh mắt âu yếm, cử chỉ quan tâm của nửa kia là mọi mệt nhọc, vất vả đều xua tan. Bản mệnh hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho mái ấm của mình để được sống thêm trong hạnh phúc, ngọt ngào.

Trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày (11/8-13/8), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tiền bạc chất cao như núi, sự nghiệp phất lên chạm đỉnh, chính thức thoát khổ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ nhận nhiều tin tốt lành từ Thần Tài trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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