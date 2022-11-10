Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, vận trình lên cao đến tầng mây, tiền tài đổ ào ào vào nhà, quý nhân trao cơ hội khủng, công việc thăng tiếng, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 10/11/2022 13:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, thăng tiếng, thành công trải thảm hồng vào cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối tháng 10 âm lịch, vận trình lên cao đến tầng mây, tiền tài đổ ào ào vào nhà, quý nhân trao cơ hội khủng, công việc thăng tiếng, thành công trải thảm hồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có khả năng nhìn xa trông rộng tốt. Họ đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, có tài lãnh đạo và sẵn sàng vất vả, vượt qua thử thách để đạt được thành công.

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần sẽ thấy rõ sự biến chuyển trong vận trình của mình theo hướng tích cực. Tháng đầu sẽ là khoảng thời gian tài lộc của con giáp này cải thiện rõ rệt. Người tuổi Dần làm việc gì cũng dễ tăng được thu nhập, không phải lo lắng về tiền.

Sự nghiệp của người tuổi này sẽ đánh dấu những bước tiến lớn. Không chỉ mối quan hệ nơi công sở trở nên hài hoà, tuổi Dần làm gì cũng thuận hơn mà họ còn có thể được đề bạt thăng chức, thu nhập cao hơn. Nhiều cơ hội tốt sẽ đến với con giáp này, người biết nắm bắt và tận dụng sẽ xây dựng được cuộc sống chất lượng ngày càng nâng cao.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách ôn hòa, có khiếu hài hước, nhờ vậy, họ luôn để lại ấn tượng tốt cho người khác. Cuối tháng 10 âm lịch, cuộc sống của con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực. Có thể nói, họ sẽ ngày càng đạt được chỉ số cao về hạnh phúc, tuy thời gian trước có lúc trầm nhưng giờ đến lúc "thăng lớn"

Con giáp tuổi Mùi thu hoạch nhiều hơn, tốc độ phát triển khá ổn định. Họ có thể thu hồi hết số vốn đã thua lỗ trước đó. Tài lộc rủng rỉnh khiến họ trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tinh thần sẽ thoải mái hơn, dễ đưa ra những quyết định sáng suốt.

Không chỉ có vậy, gia đình họ cũng nhận được mối làm ăn lớn, không khó để tạo ra lợi nhuận. Miễn là nỗ lực, tập trung phấn đấu, cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ ngày càng tốt hơn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất kiên trì trong mọi việc. Ngay cả khi đó là công việc rất khó khăn và áp lực, khiến tất cả đều phải bỏ cuộc thì họ vẫn sẽ nỗ lực, kiên trì tới cùng. Người tuổi này làm gì cũng kiên trì, một khi giao việc cho họ cấp trên có thể hoàn toàn yên tâm. Họ rất có trách nhiệm, sẽ không vì khó khăn gian khổ hay lợi ích của cá nhân mình mà quay lưng.

Cuối tháng 10 âm lịch, để con đường phát triển của người tuổi Sửu suôn sẻ hơn và không bị cản trở, con giáp này cần tận dụng tốt sự giúp đỡ của quý nhân. Đây là lúc người tuổi Sửu vận quý nhân cải thiện, biết nắm bắt cơ hội sẽ vững vàng gặt hái được thành công.

Không chỉ tài lộc rủng rỉnh mà người tuổi này hứa hẹn sự nghiệp cũng có bước tiến lớn. Hãy cứ kiên định với con đường mình đã chọn và tận dụng tốt các nguồn lực mình có, tuổi Sửu nhất định sẽ thành công.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay (10/11), Thần Tài thưởng nóng tiền tỷ, kho tài sản chất đầy, đếm tiền mỏi tay, tương lai no đủ, giàu sang phú quý, ai cũng ganh tỵ

Trúng số độc đắc vào 16h30 hôm nay (10/11), Thần Tài thưởng nóng tiền tỷ, kho tài sản chất đầy, đếm tiền mỏi tay, tương lai no đủ, giàu sang phú quý, ai cũng ganh tỵ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào nhận lộc khủng, giàu sang phú quý, tương lai no đủ khiến ai cũng ganh tỵ vào hôm nay nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 2 giờ 41 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 3 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 41 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 5 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy