Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp hường trọn tài lộc, tinh hoa may mắn tụ hội, vạn sự hanh thông, thuận lợi giàu có, thành công gọi tên

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 02:20

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối năm 2022 nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối năm 2022, 3 con giáp hường trọn tài lộc, tinh hoa may mắn tụ hội, vạn sự hanh thông, thuận lợi giàu có, thành công gọi tên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách rất đáng tin cậy, lại thật thà chất phác nên được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Năm nay, con giáp này gặp không ít chuyện rắc rối nhưng đều được quý nhân giúp đỡ tháo gỡ. Những khó khăn của họ qua rất nhanh, may mắn lại đến ngay sau đó nên con giáp này luôn duy trì được sự thành công.

Cuối năm nay, người tuổi Mùi đón cuộc sống viên mãn, kiếm được nhiều tiền, vận may bùng nổ, cuộc sống được cải thiện. Con giáp này sẽ là những người chiến thắng lớn nhất trong năm nay. Họ cũng thoát khỏi nghèo khó, lận đận đã vướng phải đầu năm và trở nên rủng rỉnh vào cuối năm.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn có một vận thế hoàn mỹ. Họ khôn ngoan trong mọi khía cạnh của cuộc sống, tính tình lại rất dễ hòa đồng nên không ai ganh ghét, kèn cựa với họ. Con giáp tuổi Tý cũng rất tài giỏi, có ý chí kiên cường nên không ai có thể khuất phục, khiến họ phải đầu hàng.

Vận may vào cuối năm nay của họ càng thêm nở rộ, sự nghiệp phát triển tốt hơn, khó khăn gì cũng vượt qua được. Cuối năm là khoảng thời gian hoàn mỹ của con giáp tuổi Tý, tránh được rắc rối nghiêm trọng, bước lên nấc thang của thành công. Người tuổi Tý nắm bắt mọi điều may mắn trong tay khi họ gặp được tình yêu đích thực, có cuộc sống viên mãn, tình tiền đều dư dả.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ không có quá nhiều thăng trầm, trở ngại trong năm nay. Mọi việc của họ đều tiến triển tốt, tốc độ phát triển ngày càng nhanh. Con giáp này rất tự tin vào sự nghiệp phát triển của bản thân, làm ăn phát đạt.

Cuối năm nay, người tuổi Thìn có khả năng tậu xe mới, càng tự tin hơn trong việc kiếm tiền. Họ cũng có quý nhân phù trợ nên sự phát triển sẽ không bị trì trệ mà ngày càng vững mạnh. Cuộc sống tươi đẹp, con giáp tuổi Thìn không cần phải lo lắng về mọi thứ, chỉ cần ung dung hưởng thụ thành quả của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trúng số độc đắc vào rạng sáng mai (15/10), chuyến xe tài lộc đậu sẵn trước nhà, cần tiền có tiền, cần vàng có vàng, hào vận tỏa sáng, may mắn khỏi bàn, ai cũng ngưỡng mộ

Trúng số độc đắc vào rạng sáng mai (15/10), chuyến xe tài lộc đậu sẵn trước nhà, cần tiền có tiền, cần vàng có vàng, hào vận tỏa sáng, may mắn khỏi bàn, ai cũng ngưỡng mộ

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào có lộc bất ngờ, may mắn ngập tràn vào rạng sáng mai (15/10) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp giàu có con giáp may mắn tử vi may mắn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 17 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 17 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người