Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (14/10), tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, vàng đeo đỏ tay, hàng hiệu phủ đầy người, vận may kéo tới, giàu có ngút ngàn

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 11:49

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, tài lộc bao la, may mắn ngập lối vào cuối ngày hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (14/10), tiền tỷ chuyển nóng vào tài khoản, vàng đeo đỏ tay, hàng hiệu phủ đầy người, vận may kéo tới, giàu có ngút ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối ngày hôm nay, tuổi Dậu được quý nhân chào đón, thần may mắn chăm sóc. Dù làm gì, con giáp này cũng có thể dễ dàng thành công hơn, nhận về nhiều tiền của. Những người tuổi Dậu sẽ nhận được lộc trời ban, cát tinh che chở nên sự nghiệp phát triển thuận lợi.

Đặc biệt, những người tuổi Dậu còn được nhiều người kính nể, công việc hanh thông. Lộc kim tiền sẽ chủ động đến với tuổi này, giúp con giáp này có cuộc sống sung túc hơn. Người tuổi Dậu không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên còn cực kỳ viên mãn. Nếu như còn độc thân thì người tuổi Dậu có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình. Với người đã có đối cặp cuộc sống càng thêm phần thăng hoa phát tài.

Tuổi Ngọ

Cuối ngày hôm nay, nhìn chung tuổi Mùi có vận số hanh thông, gặp nhiều cơ hội để thăng tiến. Con giáp này mưu sự dễ thành, đạt được những thành tựu vượt trội trong công việc.

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến. Từ sự nghiệp, tài vấn đến đời sống tinh thần của tuổi Ngọ đều có sự thăng tiến mới. Bản mệnh không quá tham vọng nhưng càng về cuối năm càng đón nhận nhiều cơ hội phát tài, có khả năng đổi đời nhanh chóng

Tuổi Tuất

Cuối ngày hôm nay, tuổi Tuất có Nhị Hợp nâng đỡ nên làm ăn thuận lợi. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội, con giáp này có thể tìm thêm được các mối đầu tư mới, ký kết các bản hợp đồng có giá trị, mở rộng mạng lưới khách hàng. Điều này giúp tuổi Tuất thoát khỏi khó khăn trước đó, mang lại nguồn thu nhập tốt hơn, cuộc sống cũng dư dả hơn.

Trong công việc, ai cũng muốn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhìn thẳng vào những điểm chưa được của mình và tìm cách khách phục, sữa chữa để tiếp tục phát triển vững chắc hơn, nhanh mạnh hơn. Lời khuyên cho người tuổi Tuất là hãy nắm lấy cơ hội này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai thêm phần rực rỡ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   3 con giáp may mắn con giáp giàu có con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 17 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 47 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 17 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 17 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người