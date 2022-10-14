Trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới, vận mệnh đỏ như son, làm đâu thắng đó, tiền tài lấp lánh ánh vàng, may mắn phủ đầy, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 04:02

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn trong vòng 10 ngày tới nhé!

Trúng số độc đắc trong vòng 10 ngày tới, vận mệnh đỏ như son, làm đâu thắng đó, tiền tài lấp lánh ánh vàng, may mắn phủ đầy, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy.

Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc, được thăng chức, tăng lương.

Tuổi Ngọ

Con giáp này lúc nào cũng có Thần Tài trợ lực vì vậy mà trong 10 ngày tới này, tuổi Ngọ được cho là 1 trong những con giáp được ưu ái, quý nhân trợ giúp nhiều nhất.

Với nhiều cơ hội kiếm tiền tốt trước mắt, nếu biết tận dụng, tuổi Ngọ sẽ dễ dàng nâng cao mức sống của bản thân, thậm chí là xây dựng cho mình và gia đình một cuộc sống dư dả, sung túc khiến nhiều người khác ngưỡng mộ. Vận may của tuổi Ngọ sẽ đạt đỉnh, nếu biết nắm bắt thì cơ hội giàu có, đổi đời nằm trong tầm tay, tuổi Ngọ không nên bỏ lỡ.

Con giáp tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh. Con giáp này có tài lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Người làm kinh doanh có thể chốt những đơn hàng giá trị lớn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương cũng nhận được thêm dự án, công việc.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu thường mang tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ năng động, nhiệt tình, thân thiện và có trách nhiệm trong công việc. Do đó, người tuổi này có nhiều bạn bè và được quý nhân giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống.

10 ngày tới đây, con giáp tuổi Dậu tràn đầy hứng khởi vì công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tạo điều kiện học tập, làm việc để phát huy khả năng. Rất có thể, họ sẽ nhận được nhiệm vụ, chức vụ mới.

Trong khi đó, những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với bản thân. Người tuổi Dậu vừa may mắn trong sự nghiệp lại vượng vận đào hoa. Những người còn độc thân sẽ sớm nhận được lời tỏ tình, tình duyên trọn vẹn như mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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