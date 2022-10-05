Trúng số độc đắc vào 5 giờ chiều nay (5/10), Thần Phật hiển linh, độ trì tiền tài, vàng bạc rót mật đầy túi, vận may ngập tràn, duyên tình kết nối

Tâm linh - Tử vi 05/10/2022 08:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào viên mãn cả tình lẫn tiên vào hôm nay nhé!

Trúng số độc đắc vào 5 giờ chiều nay (5/10), Thần Phật hiển linh, độ trì tiền tài, vàng bạc rót mật đầy túi, vận may ngập tràn, duyên tình kết nối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu. Họ là người kiên trì, kiên định, không dễ gì lay chuyển. Con giáp tuổi Hợi này luôn chỉn chu, cẩn thận nên ít mắc sai sót. Đây cũng là bí quyết giúp họ này vượt qua đối thủ và từng bước thành công.

Hôm nay, con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành. Người tuổi này ra ngõ gặp Thần Tài, nhanh chóng gặt hái của cải. Trong công việc, con giáp này nhận thêm được cơ hội gia tăng của cải. Người tuổi này cần chủ động hơn trong việc giao tiếp với đồng nghiệp.

Hãy xác nhận bằng văn bản trước khi làm công việc nào. Không những gặp may mắn trong công việc, con giáp này còn có đường tình duyên khá suôn sẻ. Người còn độc thân nên chăm chỉ kiếm tiền đồng thời làm mới hình ảnh của bản thân để sớm tìm được nửa kia cho riêng mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu luôn chăm chỉ, cần cù, giàu nhiệt huyết trong công việc. Con giáp này mang tính cách thẳng thắn, nói được, làm được. Dù không thông minh, tài giỏi hơn người nhưng họ lại là người kiên trì, đã quyết tâm làm là sẽ làm đến cùng. Sau một thời gian theo đuổi, con giáp này ắt đạt được mục tiêu.

Hôm nay, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào. Họ đạt được những thành công như mong đợi, được mọi người quý trong, sớm vươn lên thành đại gia. Con giáp tuổi này làm ăn dù lớn hay nhỏ vẫn tiếp tục thu về các khoản tiền. Người làm công ăn lương dù thu nhập chưa nhiều nhưng hãy nhớ tích tiểu thành đại.

Sau thời gian dài tích cóp, họ ắt sẽ có khối tài sản đáng kể. Người tuổi Sửu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ người khác phái. Trong khi đó, người đã có gia đình cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, từ đó hóa giải những mâu thuẫn, vun đắp thêm tình cảm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tích cách hiền lành, lãng mạn. Họ luôn bao dung với mọi người, rất biết cách thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Trong công việc, người tuổi này kiên trì, cố gắng từng chút một cho đến ngày thành công.

Hôm nay, con giáp tuổi Mão gặp nhiều may mắn, làm ăn sẽ phát tài. Không những thế, người làm kinh doanh ngày càng phát đạt. Trong tuần này, các thương vụ của bạn tương đối suôn sẻ. Người buôn bán nhỏ cũng chốt được nhiều đơn hàng, lợi nhuận tăng lên đáng kể.

Vận đào hoa của con giáp tuổi Mão trong tuần mới cũng như tháng này khá suôn sẻ. Con giáp này được dự đoán sẽ sớm thoát cảnh độc thân. Những người đã kết hôn thì gia đình hạnh phúc, mạnh khỏe, làm ăn tấn tài tấn lộc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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