Người tuổi Tý đang trong vận thế tương hợp với Thái Tuế nên được quý nhân trợ giúp rất nhiều. Con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này phát triển thuận lợi, thu nhập từng bước tăng lên. Tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn lại biết cách thích ứng với các điều kiện ngoại cảnh, tận dụng cơ hội làm ăn nên sự nghiệp của họ đi lên theo một đường thẳng.

Họ luôn có nhiều cơ hội nổi bật trong và ngoài nơi làm việc. Tính cách của con giáp này cũng rất sôi nổi, hoạt bát nên không thiếu bạn bè. Họ lại có thêm anh em tốt để kết mối làm ăn, mọi đường đi nước bước hanh thông, tương lai xán lạn.

3 ngày liên tiếp, người tuổi Tý sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng. Tài vận được cải thiện, con giáp này nói lời tạm biệt với nghèo khó. Vận đào hoa của tuổi Tý cũng vượng. Người độc thân sẽ sớm tìm được cơ hội làm quen với đối tượng thích hợp.

Tuổi Thân

3 ngày liên tiếp, tuổi Thân có vận trình thăng tiến. Con giáp này đối đãi với người khác bằng sự nhiệt tình, chăm chỉ nên luôn được quý nhân phù trợ. Con giáp này có cách ứng xử nghĩa hiệp, luôn ra tay giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Về tài lộc, do có thần Phật che trở nên tuổi Thân khá tự chủ về tài chính. Con giáp này có thể kiếm được nhiều tiền kể cả khi làm việc một mình. Tuổi Thân cũng rất dũng cảm, luôn đi đầu, thích mạo hiểm nên số tiền kiếm được ngày một nhiều, giúp cuộc sống ấm no, sung túc.

Những trái ngọt này không phải do may mắn mà là do thời cơ thích hợp, con giáp này lại quyết tâm hành động, dám nghĩ dám làm nên tỷ lệ thành công cũng cao. Sự nghiệp ngày càng tốt hơn, cuộc sống gia đình cũng viên mãn, hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!