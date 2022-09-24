Trúng số độc đắc vào 16h00 chiều ngày 25/9/2022, 3 con giáp đón nhiều tin vui, sự nghiệp lên như diều gặp gió, công danh lẫn sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 11:05

Cùng chờ xem những con giáp nào có tài lộc vượng, sự nghiệp thành công nhất trong ngày 25/9/2022!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân ngày 25/9/2022, tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn. Con giáp này có sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến không ngừng, tha hồ hốt bạc. Đặc biệt, nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Thân sẽ dễ tìm thấy cơ hội phất lên. Những hợp đồng, dự án đầu tư béo bở thi nhau tìm đến bản mệnh. Con giáp không cần làm gì thì tiền tài sẽ tự chảy vào túi. Vận trình đang lên, bản mệnh làm gì cũng xuôi chèo mát mái.

Trúng số độc đắc vào 16h00 chiều ngày 25/9/2022, 3 con giáp đón nhiều tin vui, sự nghiệp lên như diều gặp gió, công danh lẫn sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng - Ảnh 1
Người tuổi Thân ngày 25/9/2022, tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Tử vi chỉ rõ,ngày 25/9/2022, là thời gian đại cát với tuổi Tý. Trong giai đoạn này, con giáp làm gì cũng thuận lợi. Những ai hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội làm ăn, phát triển sự nghiệp. Đối với người làm công ăn lương, bản mệnh sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vén quyền lực. Ngoài ra, con giáp còn có thể nhận được vận may tài lộc từ những nghề tay trái mang lại. Vận trình đang lên, con giáp nên chí thú làm ăn để mau chóng đổi đời.

Tuổi Hợi

Từ ngày 25/9/2022 trở đi, người tuổi Hợi có Phúc Tinh chiếu cố, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp may mắn có công việc mà mình yêu thích nên luôn cố gắng hết mình, nâng cao thu nhập. Mọi phấn đấu sẽ được đền đáp, Hợi tài lộc thăng hoa, cả tiền bạc lẫn quyền lực đều có đủ. Con giáp chỉ tiêu thoải mái, không cần suy tư. Thời vận đang lên, con giáp này dù làm gì cũng thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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Từ khóa:   con giáp tuổi thân tuổi tý

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