Trúng số độc đắc vào 15h hôm nay (9/8/2022), 3 con giáp số đỏ cực giàu, phúc phận vô biên, trúng số 'kép', tiền tài như nước, lộc rơi vỡ đầu, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 09/08/2022 04:52

Vào thời gian này, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, cực kì may mắn, làm gì cũng giàu, tài lộc vô biên, đón cơ hội đổi đời.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp có dự đoán tuổi Mão là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn vào lúc 15h hôm nay, trên con đường vận trình của bản mệnh có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Trên con đường sự nghiệp tuổi Mão có thể gặp phải những khó khăn những mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Người tuổi Mão vào lúc 15h ngày 9/8 có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Vận may đến bất ngờ giúp tinh thần của người tuổi Mão cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực. Con giáp này tràn đầy năng lượng, sức sống. Nếu nỗ lực thêm một chút nữa, tài vận của Mão sẽ tới giúp con giáp này kiếm được rất nhiều tiền.

Trúng số độc đắc vào 15h hôm nay (9/8/2022), 3 con giáp số đỏ cực giàu, phúc phận vô biên, trúng số 'kép', tiền tài như nước, lộc rơi vỡ đầu, thoát nghèo thành công - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vào lúc 15h hôm nay có tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cách đối nhân xử thế của con giáp này cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến

Thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ nói lời chào với những xui xẻo. Thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn. Công việc của người tuổi Hợi cũng dần ổn thỏa. Con giáp này sẽ có những thành tựu mới đồng thời thu nhập cũng sẽ tăng cao, bảo đảm cho Hợi có một cuộc sống dư dả, sung túc như ý muốn.

Vận tài lộc của con giáp tuổi Hợi trở nên hưng thịnh,có của ăn của để, tiền của phủ phê. Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Hợi chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Trúng số độc đắc vào 15h hôm nay (9/8/2022), 3 con giáp số đỏ cực giàu, phúc phận vô biên, trúng số 'kép', tiền tài như nước, lộc rơi vỡ đầu, thoát nghèo thành công - Ảnh 2
Thời điểm này, người tuổi Hợi sẽ nói lời chào với những xui xẻo, thay vào đó là đón nhận những điều tốt lành và may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 15h ngày 9/8, tuổi Tỵ lại bước lên đỉnh cao nếu con giáp này thực sự nắm bắt được cơ hội. Nếu nắm bắt được vận may này, những người làm công ăn lương có thể được thăng tiến bất ngờ, người làm ăn kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, từ đó thu nhập sẽ được cải thiện đáng kể.

Người tuổi Tỵ đón nhận nhiều hỷ sự vào thời điểm này. Đường sự nghiệp hanh thông, Tỵ có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị, tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Tỵ hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Con giáp tuổi Tỵ có thể gặp được quý nhân của đời mình. Người tuổi này có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Thời gian tới đây, cuộc sống của Tỵ sẽ có nhiều tài lộc, may mắn và ngày càng giàu có.

 

Trúng số độc đắc vào 15h hôm nay (9/8/2022), 3 con giáp số đỏ cực giàu, phúc phận vô biên, trúng số 'kép', tiền tài như nước, lộc rơi vỡ đầu, thoát nghèo thành công - Ảnh 3
Đường sự nghiệp hanh thông, Tỵ có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị, tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì Tỵ có nhiều cơ hội kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

Thần đồng tiên tri dự đoán chuẩn xác 99%, thứ 3 ngày 9/8/2022, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm 1 lãi 10, tiền về như nước lũ, vượt lên đổi đời ngoạn mục

3 con giáp dưới đây tài lộc dồi dào, tin vui bất ngờ gõ cửa, làm đâu thắng đó, kiếm tiền siêu đỉnh, đổi đời nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ 3 tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 5 giờ 26 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 6 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng