Tuy nhiên, tuổi Tý cũng là những người thích thay đổi và mạo hiểm, sẵn sàng tìm tòi cái mới để thử thách bản thân nên cuộc sống của họ luôn có nhiều điều thú vị, mới mẻ nhưng khá chật vật trong vấn đề tài chính.

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Tuần mới (10/10-16/10), cuộc sống của tuổi Tý sẽ có nhiều biến động theo chiều hướng tích cực. Do liên tục phát hiện ra những thiếu sót của mình, biết cách điều chỉnh kịp thời nên tuổi Tý tích lũy được nhiều kinh nghiệm sống. Bên cạnh đó, nhờ vận quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của tuổi Tý sẽ thăng tiến, phát triển không ngừng trong thời điểm này.

Theo tử vi, người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình vào tuần mới (10/10-16/10). Bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trước giờ của Dần nay sẽ trở thành bàn đạp, giúp con giáp này một bước chạm đến thành công và ôm trọn những khoản tiền khổng lồ.

Người tuổi Dần sẽ thăng hoa, có nhiều đột phá mới trên con đường sự nghiệp của riêng mình vào tuần mới (10/10-16/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới (10/10-16/10), 3 con giáp trúng số đổi đời thì tuổi Thân chính là tuổi có được vinh dự này. Theo tử vi thì người tuổi Thân đều là những người bản thân biết nhìn xa trông rộng, dũng cảm vô cùng. Với họ chẳng có một khó khăn nào là không thể vượt qua được. Dù làm bất cứ việc gì đi chăng nữa thì tuổi Thân cũng luôn âm thầm suy nghĩ, hành động.

Bản thân không hề khoe khoang hay gây ra những phiền phức cho người khác. Hơn nữa khi đạt được thành công thì tuổi Thân cũng chẳng vì vậy ba hoa khoác lác trước mặt người khác. Có thể thấy rõ người tuổi Thân đều đáng để tin cậy và trong chuyện tình cảm họ cũng được đánh giá là người rất sâu sắc. Tuổi Thân có trách nhiệm với gia đình cũng như luôn sát cánh bên người thân, chẳng bao giờ bỏ lại ai ở phía sau cả.

Cũng chính vì lẽ đó khi tuổi Thân đạt được thành công, trúng số thì họ luôn giúp đỡ những người thân của mình. Và cuộc sống người tuổi Thân sau khi trúng số thì ngày càng trở nên hưng thịnh và ổn định hơn thấy rõ.

Tuần mới (10/10-16/10), 3 con giáp trúng số đổi đời thì tuổi Thân chính là tuổi có được vinh dự này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo