Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần đại thắng: 3 con giáp có thứ Hai trúng số độc đắc, thứ Ba gom lộc gom tài, thứ Tư đếm tiền không ngơi nghỉ

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 14:16

Trong 3 ngày đầu tuần, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc đến nhà.

Tuổi Thân

Tuổi Thân thông minh, nhanh nhẹn, cực kì có năng lực. Trong mọi công việc nào được giao bạn cũng hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả.Tuổi Thân là con giáp có năng lực lại cương trực ngay thẳng nên sẽ tìm ra được hướng đi cho mình. Tuổi thân chỉ việc làm tốt, bạn chắc chắn còn được thăng chức cao hơn, tăng lương cao cũng là chuyện bình thường.

Trong 3 ngày đầu tuần, Tuổi Thân chính là top 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ giàu có hơn người. Người tuổi Thân càng nỗ lực nhiều cũng nên mở rộng các mối quan hệ để có thể tìm được cơ hội làm ăn lớn từ đây nhé.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần đại thắng: 3 con giáp có thứ Hai trúng số độc đắc, thứ Ba gom lộc gom tài, thứ Tư đếm tiền không ngơi nghỉ - Ảnh 1
Trong 3 ngày đầu tuần, Tuổi Thân chính là top 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tỵ may mắn đến mức dù chẳng cần lao tâm khổ tứ để kiếm tiền thì tiền vẫn cứ rơi “độp độp” vào đầu, khiến Tỵ phải đếm tiền sái tay vẫn không hết.

Có được may mắn ấy không chỉ nhờ được Trời thương mà còn cả nỗ lực ngoan cường và lối sống biết đối nhân xử thế của Tỵ. Những người được Tỵ giúp đỡ, những người được họ dùng sự hòa nhã, lễ nghĩa để đối đãi sẽ luôn ghi nhớ chân tình của Tỵ mà chung tay giúp sức với Tỵ mọi điều trong cuộc sống, kể cả nghiệp làm giàu.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần đại thắng: 3 con giáp có thứ Hai trúng số độc đắc, thứ Ba gom lộc gom tài, thứ Tư đếm tiền không ngơi nghỉ - Ảnh 2
Trong 3 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Tỵ may mắn đến mức tiền cứ rơi “độp độp” vào đầu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn tính tình hiền lành, lương thiện, cuộc đời họ thường hưởng nhiều may mắn. Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Hợi ngoài công việc tốt, ổn định thì vận tình duyên vô cùng suôn sẻ. Nhờ quý nhân phù trợ nên Hợi sẽ gặp rất nhiều may mắn trong sự nghiệp.

Các mối quan hệ xã hội của tuổi Hợi cũng vô cùng tốt đẹp. Hợi đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền vào đầy két. Trong thời gian này, tuổi Hợi hãy cố gắng chỉn chu bản thân một chút, ăn mặc sang chảnh thay vì giản dị quá mức. Tình duyên của Hợi cũng cực kỳ tốt đẹp, họ sẽ có cơ hội gặp được nửa kia của đời mình. Ai đã có gia đình rồi thì rất hạnh phúc, viên mãn bên bạn đời và con cháu.

Tử vi dự đoán 3 ngày đầu tuần đại thắng: 3 con giáp có thứ Hai trúng số độc đắc, thứ Ba gom lộc gom tài, thứ Tư đếm tiền không ngơi nghỉ - Ảnh 3
Trong 3 ngày đầu tuần, tuổi Hợi ngoài công việc tốt, ổn định thì vận tình duyên vô cùng suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10-12/10), 3 con giáp đếm tiền sái tay, niềm nở đón nhận tin vui, sự nghiệp lẫy lừng, danh vọng vươn cao

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10-12/10), 3 con giáp đếm tiền sái tay, niềm nở đón nhận tin vui, sự nghiệp lẫy lừng, danh vọng vươn cao

Đúng 3 ngày đầu tuần (10/10-12/10), có 3 con giáp này cực kỳ giàu có, làm gì cũng sẽ có nhiều tiền bạc, tình duyên đỏ thắm như son.

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