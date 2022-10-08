Đúng tuần mới (10/10-16/10), 3 con giáp tài lộc vây quanh, may mắn gõ cửa, sự nghiệp phất lên không ngừng, thiếu tiền là chuyện phi lý

Lúc này công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay. Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng.

Người tuổi Dậu có thể chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến với mình trong tuần mới (10/10-16/10). Do có nhiều cát tinh phù trợ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành các kế hoạch đã đặt ra, thậm chí tìm ra hướng giải quyết những khúc mắc trước đó.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với nhưng đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận về túi một cách ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được các khoản thưởng nhờ thành tích cao trong sự nghiệp.

Trong tuần mới (10/10-16/10), người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời.

Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

Trong tuần mới (10/10-16/10), người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Họ không tham vọng nhưng cũng không bao giờ để cuộc sống vùi dập mình. Lý do họ cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Trong tháng 10 này, tuổi Sửu cũng được xem là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn, nhưng đỉnh điểm phải nói đến thời gian trong tuần mới (10/10-16/10). Có thể nói, đây là khoảnh khắc hoàng kim nhất của tuổi Sửu trong năm nay, họ sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng.

Đối với những người làm kinh doanh, thì đây được gòi là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời. Không những thế sự thành công này còn làm bàn đạp giúp họ mở rộng tương lai tươi sáng về sau.

Trong tuần mới (10/10-16/10), tuổi Sửu sẽ gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo