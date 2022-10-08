Dự đoán 3 tháng cuối năm đại phát tài, phát lộc: 3 con giáp hứa hẹn tháng 10 rước lộc, tháng 11 phú quý, tháng 12 viên mãn

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 08:12

Trong 3 tháng cuối năm, đường tài lộc của 3 con giáp này sẽ vô cùng hanh thông, vận may đến ầm ầm, đảm bảo sẽ giàu có.

Tuổi Mão

Người cầm tinh con mèo là người có nhiều tham vọng và ý chí quyết tâm cao. Phụ nữ tuổi Mão luôn chăm chỉ và tin vào chính bản thân mình. Bên cạnh đó, con giáp này thường không thích dựa dẫm vào ai, muốn đi lên bằng năng lực của mình.

Thế nhưng, trong 3 tháng cuối năm với sự chín chắn và hiểu đời nên tuổi Mão sẽ gây dựng được sự nghiệp của riêng mình; cuộc sống của con giáp này sẽ trở nên giàu sang, phú quý. Ngoài ra, chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng vô cùng viên mãn, hạnh phúc mãi về sau.

Dự đoán 3 tháng cuối năm đại phát tài, phát lộc: 3 con giáp hứa hẹn tháng 10 rước lộc, tháng 11 phú quý, tháng 12 viên mãn - Ảnh 1
Trong 3 tháng cuối năm với sự chín chắn và hiểu đời nên tuổi Mão sẽ gây dựng được sự nghiệp của riêng mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trong 3 tháng cuối năm, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi. Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, 3 tháng sắp tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Dự đoán 3 tháng cuối năm đại phát tài, phát lộc: 3 con giáp hứa hẹn tháng 10 rước lộc, tháng 11 phú quý, tháng 12 viên mãn - Ảnh 2
Trong 3 tháng cuối năm, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý luôn đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo và tinh thần làm việc rất cao nên những ước mơ trong sự nghiệp của họ dễ dàng thực hiện được. Theo tử vi 3 tháng cuối năm, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành vậy nên mọi bất lợi về tình cảm, công việc tài lộc đều sẽ vượt qua dễ dàng.

Cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến. Con giáp này có thể tìm được cơ hội vàng và gặt hái nhiều thành công đáng kể.

Công danh sự nghiệp của Tý trong thời gian này hứa hẹn nhiều chuyển biến tích cực. Mặc kệ ngoài kia có khó khăn cỡ nào, Tý vẫn tìm được cho mình con đường tốt đẹp, cứ thế thẳng tiến, kiếm được rất nhiều tiền, cuộc sống dư giả, không phải lo lắng gì.

Dự đoán 3 tháng cuối năm đại phát tài, phát lộc: 3 con giáp hứa hẹn tháng 10 rước lộc, tháng 11 phú quý, tháng 12 viên mãn - Ảnh 3
Theo tử vi 3 tháng cuối năm, người tuổi Tý cực kỳ may mắn, đi đâu cũng có Thần Tài đồng hành. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền

Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền

Nhờ may mắn trời cho, 3 con giáp này sẽ đổi đời bất ngờ, giàu sang vô đối trong cuối tuần (8/10-9/10).

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