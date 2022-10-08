Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 08/10/2022 01:52

Nhờ may mắn trời cho, 3 con giáp này sẽ đổi đời bất ngờ, giàu sang vô đối trong cuối tuần (8/10-9/10).

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng thường có sức chịu đựng rất lớn. Bản mệnh luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Vì vậy, con giáp này ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn, việc càng khó khăn thì kết quả đạt được mới càng ý nghĩa.

Tuổi Thìn là kiểu người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình cho ai biết. Nhiều người khi tiếp xúc với con giáp này đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ bản mệnh. Tuy nhiên, người cầm tinh con rồng lại không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Trong cuối tuần (8/10-9/10), tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của con giáp này có thể phất lên "như diều gặp gió", giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận.

Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền - Ảnh 1
Trong cuối tuần (8/10-9/10), tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thần May Mắn mỉm cười với người tuổi Mùi mang đến cho con giáp này những bước nhảy vọt trên con đường công danh sự nghiệp. Theo đó, công việc của người tuổi Mùi đang tiến triển vô cùng tốt đẹp.  Dường như đây là thời gian mà bạn dễ dàng để có thể cho mọi người thấy năng lực của mình. Chẳng những vậy, vận trình công danh tài lộc của những chú Dê cũng có cơ hội vượng phát.

Bản mệnh có thể giành được những thành quả nhất định nếu có kế hoạch khởi nghiệp trong thời gian này, trước tiên là thu về được một khoản tiền không nhỏ. Có thể thấy những xui xẻo đã lùi xa, từ cuối tuần (8/10-9/10) trở đi là thời điểm mà bản mệnh thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay.

Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền - Ảnh 2
Cuối tuần (8/10-9/10) là thời điểm mà tuổi Mùi thoải mái tận hưởng những điều may mắn, thành công ngay trong tầm tay. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Được thần tài theo chân, nuông chiều hết nấc nên Hợi càng chăm chỉ làm ăn thu nhập càng tăng nhanh đến chóng mặt. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền xài thả ga, hạnh phúc ngất ngây chính là phúc phần mà trời cho Hợi trong cuối tuần (8/10-9/10).

Hãy cứ nỗ lực hết mình, sống ngay thẳng, cương trực thì Hợi sẽ ôm hết lộc trời, vận đỏ như son. Lúc này, Hợi sẽ mua nhà sắm xe, phụng dưỡng cha mẹ chu đáo, vẹn toàn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Tình cảm mở ra những bước tiến mới, hãy yên tâm rằng bạn sẽ có người dẫn về ra mắt với gia đình, cũng rất nhanh chóng tình cảm hai bạn sẽ đạt đến mức muốn được cùng nhau về chung nhà. 

Cuối tuần (8/10-9/10), Ngọc Hoàng xả kho tiền, 3 con giáp giàu 'chấn động', lộc lá rơi đầy trước sân, ngồi không đếm tiền - Ảnh 3
Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tiền xài thả ga, là những gì trời cho Hợi trong cuối tuần (8/10-9/10). Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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