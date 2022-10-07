Tử vi dự đoán cuối tuần (8, 9/10), Thần Tài gõ cửa, vận trình 'đỏ rực như son', vơ hết tiền, vét hết của, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 08:05

Hãy xem Thần Tài sẽ gọi tên 3 con giáp nào trong 2 ngày cuối tuần nhé!

Tuổi Tý

Người tuổi Tý là những người khôn ngoan, nhạy bén và có đầu óc kinh doanh. Họ luôn cẩn trọng trong mọi việc, chú ý đến tiểu tiết vì vậy dễ dàng nhận ra những thay đổi trong cuộc sống. Trong 2 ngày cuối tuần, những người cầm tinh con chuột có tài vận cực thịnh. Họ sẽ đạt tới thành công nhờ nỗ lực hết mình trong công việc.

Ngoài ra, con giáp này có vận quý nhân vượng. Khi gặp khó khăn sẽ có người giúp họ tháo gỡ và định hướng để họ có thể phát triển hơn trong sự nghiệp. Được sao tốt chiếu mệnh, con giáp này làm đâu thắng đó.

Bước qua những ngày tháng khó khăn, vì vậy những người thuộc tuổi này cần tận dụng cơ hội này mà phát huy tài năng, trí tuệ của bản thân đạt để được thành tích tốt, cơ hội thăng chức, tiền tài rộng mở.

Tử vi dự đoán cuối tuần (8, 9/10), Thần Tài gõ cửa, vận trình 'đỏ rực như son', vơ hết tiền, vét hết của, cuộc đời lên hương - Ảnh 1
Trong 2 ngày cuối tuần, những người cầm tinh con chuột có tài vận cực thịnh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chúc mừng tuổi Dần khi bạn cũng là cái tên góp mặt trong danh sách các con giáp phát tài cuối tuần này (8-9/10). Trong 2 ngày nghỉ này, những chú Hổ khá may mắn với tiền bạc đó.

Người làm công ăn lương có thêm lương thưởng hoặc cơ hội kiếm tiền từ nghề tay trái, mặc dù có chút vất vả nhưng bù lại thành quả rất xứng đáng.

Nhưng việc gì cũng cần phải từ từ, đừng quá nóng lòng muốn cầm tiền ngay trong tay. Tiền bạc cuối tuần này muốn có được thì phải làm việc thật chăm chỉ và nỗ lực. Những bước tiến trên con đường sự nghiệp của bạn sẽ nâng tầm tài vận rất nhiều.

Tử vi dự đoán cuối tuần (8, 9/10), Thần Tài gõ cửa, vận trình 'đỏ rực như son', vơ hết tiền, vét hết của, cuộc đời lên hương - Ảnh 2
Chúc mừng tuổi Dần khi bạn cũng là cái tên góp mặt trong danh sách các con giáp phát tài cuối tuần này (8-9/10). Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 2 ngày cuối tuần, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng cải thiện. Bản mệnh nên tin tưởng vào bản thân mình, tinh thần làm việc tốt có thể gây ấn tượng tốt với quý nhân hoặc người làm lãnh đạo. 

Trong thời gian này, vận trình có nhiều dấu hiệu cải thiện. Khả năng chịu được khó khăn, vất vả lại chăm chỉ, cần cù của con giáp này khiến những người làm lãnh đạo cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Tử vi dự đoán, tuổi Mùi có thể tự tin kiến nghị một mức lương cao hơn hoặc một vị trí cao hơn trong tập thể.

Tử vi dự đoán cuối tuần (8, 9/10), Thần Tài gõ cửa, vận trình 'đỏ rực như son', vơ hết tiền, vét hết của, cuộc đời lên hương - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ ngày càng cải thiện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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