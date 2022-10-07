Đầu ngày đã trúng số độc đắc, đúng 7h sáng ngày 8/10, những con giáp vận tiền tài bạo phát, đổ về liên tục, cứ vơi rồi lại đầy, cứ hết rồi lại có

Tâm linh - Tử vi 07/10/2022 22:17

Đúng 7h sáng 8/10, hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp may mắn dưới đây không nhé.

Tuổi Ngọ

Ngọ có năng khiếu hài hước lại cộng với sự thông minh sáng suốt nên đi đến đâu cũng gây chú ý. Cách nói chuyện khôi hài của bạn làm cho đối phương thấy vui vẻ hạnh phúc bên bạn. Có thể đó là một điều quan trọng giúp bạn luôn được ưu ái hơn người.

Ngọ là người sống hết mình vì gia đình, họ sẽ kiếm tiền trước mắt vì bố mẹ sau đó mới vì mình. Khi có gia đình chỉ lo cho người bạn đời và con cái được sung túc, đủ đầy, không hoang phí, tích cóp chi tiêu chừng mực. Đó là đức tính quý báu, giúp cho tuổi Ngọ luôn chiếm được tình cảm của mọi người. Đúng 7h sáng 8/10, ai có con giáp này trong nhà dù là nam hay nữ thì cũng là phúc tinh của cả nhà. 

Đầu ngày đã trúng số độc đắc, đúng 7h sáng ngày 8/10, những con giáp vận tiền tài bạo phát, đổ về liên tục, cứ vơi rồi lại đầy, cứ hết rồi lại có - Ảnh 1
Đúng 7h sáng 8/10, ai có con giáp này trong nhà dù là nam hay nữ thì cũng là phúc tinh của cả nhà. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Thân là một trong những con giáp dễ công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ, vì họ sở hữu trí thông minh đáng nể, lại nhanh nhẹn, sáng tạo và rất lạc quan trong cuộc sống.

Đúng 7h sáng 8/10, tuổi Thân tuy gặp phải nhiều áp lực, thử thách, song bên cạnh đó cũng là những cơ hội tốt mà nếu biết nắm bắt thì họ vẫn có thể làm giàu như thường. Tử vi học có nói, đây là thời điểm may mắn của tuổi Thân. Họ làm gì cũng thu được kết quả như ý, thậm chí trong công việc còn có thể gặp phải người tốt, giúp đỡ lại họ, mang đến cho họ nhiều cơ hội tốt.

Chỉ cần đúng 7h sáng 8/10 thì những chuyện xui xẻo đeo bám họ sẽ dần kết thúc. Tuổi Thân không những có thể lấy lại những gì đã mất, mà còn có thể gặp được quý nhân, bắt tay kết hợp làm ăn và có được thành tựu lớn. Chỉ cần vững tin, chuyện gì họ cũng có thể vượt qua.

Đầu ngày đã trúng số độc đắc, đúng 7h sáng ngày 8/10, những con giáp vận tiền tài bạo phát, đổ về liên tục, cứ vơi rồi lại đầy, cứ hết rồi lại có - Ảnh 2
Đúng 7h sáng 8/10, tuổi Thân có thể gặp được quý nhân, bắt tay kết hợp làm ăn và có được thành tựu lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hào phóng, thẳng thắn, không bao giờ thích làm những điều mờ ám, việc gì cũng phải quang minh chính đại. Ngoài ra, con giáp này cũng là người dũng cảm, có nhiều mưu lược và rất chăm chỉ làm việc.

Đúng 7h sáng 8/10, cát tinh chấn tọa tại cung tài bạch nên con giáp này sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tài vận vô cùng vượng phát. Bên cạnh đó, do được quý nhân giúp đỡ nên thu nhập từ lương và thưởng tăng lên gấp ba, bốn, còn việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận lớn. Người tuổi Ngọ có thể trở thành “đại gia lắm tiền nhiều của”.

Đầu ngày đã trúng số độc đắc, đúng 7h sáng ngày 8/10, những con giáp vận tiền tài bạo phát, đổ về liên tục, cứ vơi rồi lại đầy, cứ hết rồi lại có - Ảnh 3
Đúng 7h sáng 8/10, cát tinh chấn tọa tại cung tài bạch nên con giáp tuổi Mão sẽ nhận được vô số cơ hội tốt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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