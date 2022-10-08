Đúng 7 ngày tới (9/10-17/10), cát tinh soi sáng, 3 con giáp có tiền cứ liên tục đổ về, cầu được ước thấy, nhân duyên nở rộ

Nhờ trải qua những thách thức ngay từ khi còn trẻ nên người cầm tinh con dê đã trưởng thành trước tuổi, hiểu biết và rất nhanh nhạy. Bởi vậy, đúng 7 ngày tới (9/10-17/10) cuộc sống của con giáp này sẽ trở nên sung túc, phú quý hơn rất nhiều.

Tuổi trẻ của người cầm tinh con dê khá vất vả và phải bươm trải rất nhiều. Bởi vì, đa phần người tuổi Mùi thường xuất thân từ những gia đình vất vả. Do đó, người tuổi Mùi rất biết quý trọng và nâng niu đồng tiền mình kiếm được.

Đúng 7 ngày tới (9/10-17/10) là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

Đặc biệt, nhờ thần Tài và quý nhân trợ giúp nên vào khoảng thời gian này người cầm tinh con dê sẽ gặp nhiều may mắn, tiền tài vào ào ào như thác đổ, không phải lo nghĩ quá nhiều.

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tử vi học có nói, đúng 7 ngày tới (9/10-17/10) là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt, công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Tử vi học có nói, đúng 7 ngày tới (9/10-17/10) là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 7 ngày tới (9/10-17/10), có thể nói đây là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc cuộc sống viên mãn. Trong thời gian này Dậu đã có thể nhận thấy rõ điều đó. Người tuổi Dậu sẽ có các nguồn thu nhập, dù là chính hay phụ đều tăng lên trông thấy.

Người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Con giáp này sẽ mang đến cho bạn những cơ hội thuận lợi để phát triển khả năng. Đặc biệt tài vận sẽ đến với Dậu trong thời gian này, nếu nắm bắt được những cơ hội này, người tuổi Dậu kiếm về bộn tiền, tha hồ hưởng tài lộc, phú quý.

Vốn dĩ con giáp này luôn khéo léo trong các mối quan hệ xã giao, biết cách lấy được thiện cảm và sự tin tưởng từ người đối diện. Và lúc này chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó, rất có lợi cho việc kinh doanh, đầu tư trong tháng.

Đúng 7 ngày tới (9/10-17/10), là khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với con giáp tuổi Dậu trên phương diện tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

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