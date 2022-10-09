Thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), 'trời bắt phải GIÀU', 3 con giáp có tiền về như nước, công danh xuôi thuận, gánh bạc tỷ về nhà

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 14:35

Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều thành công, tiền tài hanh thông, công danh vượng phát.

Tuổi Mão

Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), tuổi Mão chính là con giáp gặp lộc trời cho, được người bên cạnh giúp đỡ nhiều nên sự nghiệp lên như diều gặp gió. Trên con đường công việc kinh doanh tuổi Mão sẽ làm ăn phát đạt. Từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra.

Tử vi cho biết tuổi Mão có tiền rồi bạn càng có thể mở rộng thị trường, kinh doanh lớn hơn. Ngoài ra, trên con đường tình duyên của tuổi Mão cũng rất ổn nên bạn có thêm nhiều động lực để làm việc. Đối với công việc hiện tại, cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn tạo sự bứt phá trong tương lai.

Thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), 'trời bắt phải GIÀU', 3 con giáp có tiền về như nước, công danh xuôi thuận, gánh bạc tỷ về nhà - Ảnh 1
Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), tuổi Mão chính là con giáp gặp lộc trời cho. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp sung sướng từ khi còn bé, cuộc đời chẳng phải lao đao lận đận với tiền bạc như những con giáp khác. Công việc thuận lợi, kinh doanh khấm khá giúp con giáp này giàu lên khi còn khá trẻ. Chẳng cần phải nhờ cậy hay nương tựa ai Hợi cũng dư sức tự chèo lái đời mình lên đỉnh vinh quang, mang lại sự hãnh diện cho cả gia đình, dòng họ.

Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), vận số của người tuổi Hợi khá vượng, giúp mọi sự đang suy tính của con giáp này đều như ý. Không chỉ vận tài lộc, tình duyên của Hợi cũng đỏ như son, giúp họ tha hồ tận hưởng những tháng ngày ấm êm, nồng nàn bên một nửa yêu thương.

Thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), 'trời bắt phải GIÀU', 3 con giáp có tiền về như nước, công danh xuôi thuận, gánh bạc tỷ về nhà - Ảnh 2
Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), vận số của người tuổi Hợi khá vượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Khỉ thông minh, nhanh nhẹn, giàu năng lực. Với bất cứ công việc nào được giao, họ cũng hoàn thành nhanh chóng và hiệu quả. Người tuổi Thân luôn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Họ luôn dốc lòng cho công việc và sớm gặp hái được thành quả, việc thăng chức tăng lương hoàn toàn trong tầm tay.

Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), Tuổi Thân chính là top 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ giàu có hơn người. Người tuổi Thân càng nỗ lực nhiều cũng nên mở rộng các mối quan hệ để có thể tìm được cơ hội làm ăn lớn từ đây nhé.

Thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), 'trời bắt phải GIÀU', 3 con giáp có tiền về như nước, công danh xuôi thuận, gánh bạc tỷ về nhà - Ảnh 3
Đúng thứ Hai đầu tuần (10/10/2022), Tuổi Thân chính là top 3 con giáp đi một bước gặp quý nhân, thần tài. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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