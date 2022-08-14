Tử vi cho biết, trong tuần mới này (15/8 - 21/8), những con giáp dưới đây sẽ nhận được nhiều may mắn, tài lộc, phú quý song toàn.

Tuổi Thìn Tuổi Thìn vốn thông minh, chăm chỉ nên luôn được Thần Phật phù hộ. Thời gian trước có nhiều khi tuổi Thìn gặp phải thiệt thòi trong cuộc sống. Tuy nhiên, bước qua tuần mới này, những người tuổi Thìn sẽ nhận được phúc lộc trời ban nên cuộc sống ngày càng thuận lợi viên mãn. Ảnh minh họa: Internet Trong thời gian này người tuổi Thìn sẽ được Thần tài nâng đỡ nên làm việc gì cũng viên mãn, tiền bạc cũng nhờ thế mà tiêu pha thoải mái hơn rất nhiều. Nhất là người làm kinh doanh càng dễ kiếm tiền khi thời cơ tới, hãy tận dụng lợi thế này kết hợp với khả năng tính toán tài tình của mình, bạn sẽ thu về khoản lợi không nhỏ đâu.

Tuổi Hợi Những người tuổi Hợi vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội để đổi đời. Bên cạnh đó, tuổi Hợi cũng là người có tinh thần trách nhiệm cao, không muốn an phận mà luôn mang trong mình nhiệt huyết để thay đổi cuộc sống ngày càng thăng hoa hơn. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Hợi sẽ công thành danh toại, muốn gì cũng được, làm gì cũng thành công. Ảnh minh họa: Internet Tuần mới này (15/8 - 21/8), vận may của tuổi Hợi lội ngược dòng, cuộc sống con giáp này có nhiều thay đổi vì gặp được quý nhân. Từ đầu tuần, công việc có nhiều chuyển biến, khả năng thành công rất tốt, đặc biệt con đường tình cảm sẽ thăng hoa, những người đang yêu sẽ hòa thuận và hạnh phúc hơn. Cuối tuần này, nếu tuổi Hợi biết nắm bắt thời cơ thì tài lộc thịnh vượng, nếu có người mời đầu tư thì cứ thoải mái, cuộc sống phú quý giàu sang và sung túc trong tầm tay.

Tuổi Sửu Những người tuổi Sửu vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại gian khó mà tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Sửu đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không chỉ xây dựng sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn biết tạo được giá trị cho chính mình. Thời thế là điều mà ai cũng biết, và tuổi Sửu sẽ phải trải qua nhiều trắc trở, khó khăn, mỗi lần như thế họ lại càng kiên cường và vững tâm hơn. Ảnh minh họa: Internet Thời gian qua tuổi Sửu tưởng chừng như rơi vào bế tắc, đường cùng nhưng may mắn thay trong tuần mới tới đây (15/8 - 21/8), Sửu sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim, chuyển biến tích cực đối với họ. Trong 7 ngày này, tuổi Sửu sẽ vượt qua mọi chông gai nhờ gặp được quý nhân, cuộc sống từ sau giai đoạn này sẽ được nâng lên một tầm cao mới không ai sánh bằng. Thời gian tới, nếu biết nắm bắt thời cơ, khổ nào cũng qua, lại còn tìm được cơ hội trở thành đại gia, cuộc sống vinh hoa giàu có. Tuổi Thân Trong cuộc sống này, có rất nhiều người tuổi Thân công thành danh toại sớm hơn người khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên cũng có đôi lúc tuổi Thân vẫn gặp phải nhiều khó khăn, dù vậy nhưng họ chưa bao giờ nản chí, mà lại càng nỗ lực mạnh mẽ hơn bao giờ. Ảnh minh họa: Internet Thời gian trước, tuổi Thân khó khăn đủ đường, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều gặp trắc trở, nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn nỗ lực cố gắng từng ngày với hy vọng mọi thứ sẽ đến ngày tốt đẹp hơn. Bước sang tuần mới này (15/8 - 21/8), tuổi Thân sẽ kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi, sắp tới họ sẽ tìm được cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới. Cuối năm 2022, có khả năng mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ. * Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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