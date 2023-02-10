Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (10/2/2023), 3 con giáp 'mưa tài lộc ập xuống đầu', tiền bạc vượng phát, công việc làm gì cũng ra tiền

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 04:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'mưa tài lộc ập xuống đầu', tiền bạc vượng phát, công việc làm gì cũng ra tiền sau 16h30 ngày 10/2/2023.

Tuổi Dần

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần đang trên đà thăng tiến sau 16h30 ngày hôm nay. Người tuổi này được Chính Quan nâng đỡ và Cát Tinh tương trợ nên có thể vượt qua nhiều thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là bản mệnh có thể gặt hái được rất nhiều thành công trong thời điểm tới.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vượng sắc. Các cặp đôi càng trở nên gắn bó, khăng khít và tình yêu thăng hoa khi cả hai đều xác định nghiêm túc, muốn ở bên nhau dài lâu. Người độc thân được giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu khá phù hợp nên hãy mở lòng mình để đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (10/2/2023), 3 con giáp 'mưa tài lộc ập xuống đầu', tiền bạc vượng phát, công việc làm gì cũng ra tiền - Ảnh 1
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Dần đang trên đà thăng tiến sau 16h30 ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông và thuận lợi hơn trước. Dù con giáp này làm kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có cơ hội trong việc kiếm tiền. Nhờ được sự Thiên Tài che chở nên con giáp có được những điều mình mong muốn. Nhờ đó, nguồn thu nhập tăng đáng kể ở nhiều lĩnh vực khác nhau song cũng cần có kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính một cách hợp lý hơn. 

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. May mắn là bạn có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ việc gì. Sự san sẻ, đồng hành của người ấy chính là động lực giúp bạn không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống tự do, tự lo hiện tại. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (10/2/2023), 3 con giáp 'mưa tài lộc ập xuống đầu', tiền bạc vượng phát, công việc làm gì cũng ra tiền - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ hanh thông và thuận lợi hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển một cách tốt đẹp. Dự đoán người tuổi này sẽ tự vực dậy được sự mạnh mẽ sau nhiều lần vấp ngã, thất bại trong kinh doanh. Khối lượng công việc tăng đáng kể song bản mệnh cũng cần chú ý đến sức khỏe bản thân. Con giáp này dần tính đến những kế hoạch kiếm tiền dự phòng để nâng cao chất lượng cuộc sống và để có thể thực hiện được những ước mơ của mình đề ra trước đó. 

Vận trình tình cảm ít nhiều biến động. Tốt hơn hết là bạn cần kiểm soát cái tôi của mình để tránh có những lời nói làm tổn thương đối phương. Người độc thân cần hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời mới tìm thấy được người yêu. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (10/2/2023), 3 con giáp 'mưa tài lộc ập xuống đầu', tiền bạc vượng phát, công việc làm gì cũng ra tiền - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ tiến triển một cách tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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