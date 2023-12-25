Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 04:35

3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để.

Tuổi Sửu

Mọi công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra bình ổn và thuận lợi vô cùng. Nhiều người tìm thấy công việc mà bản thân hằng mong ước. Song, nếu muốn tương lai phát triển dễ dàng hơn, tuổi này cần tạo mối quan hệ tốt hơn với đồng nghiệp và cấp trên. Do đó. vận trình tài lộc cũng đang có bước chuyển mình tích cực. 

Ngoài ra, vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ vô cùng vượng sắc. Những nét tính cách nổi bật đang giúp bản mệnh dễ dàng chinh phục ánh mắt của người thầm thương. Những chòm sao độc thân chẳng khó khăn gì trong việc tìm một người chân thành với mình.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trong thời điểm tới. Nếu nhạy bén hơn trong việc nắm bắt thời cơ trước mắt thì người tuổi này có thể cơ hội thăng tiến trong tương lai. Đây là khoảng thời gian không có nhiều cơ hội để cải thiện nguồn tài chính, song nhờ biết cách tiết kiệm thông minh mà con giáp này có được một khoản dư khấm khá cho mình. 

Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Với những người còn độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ trong 2 ngày đầu tuần tới. Quý Nhân nâng đỡ tận tình giúp người tuổi này nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Với những người theo đuổi con đường công danh, bản mệnh sẽ gặp may mắn liên quan đến chuyện đỗ đạt. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc và nhận được nhiều tin vui. Cuộc sống hôn nhân đôi khi sẽ có những bất hòa, mâu thuẫn nhưng vì có sự nhường nhịn lẫn nhau mà cả hai luôn dung hòa tốt mối quan hệ tình cảm này. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (25/12/2023), 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (25/12/2024), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (25/12/2024), Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Thần Tài báo mộng, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 17 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 24 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 24 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 24 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề