Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 04:30

Theo tử vi 12 con giáp, sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp dữ hóa lành, sự nghiệp thăng tiến, tình yêu viên mãn.

Tuổi Dần

Dự đoán sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), niềm vui sẽ đến với Dần khi được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, mở ra cơ hộ thăng tiến trong tương lai phía trước. Bên cạnh đó, tuổi Dần trong giai đoạn này đừng quên chú ý việc đầu tư vào kinh doanh. Bản mệnh có thể kiếm được một khoản lợi nhuận không nhỏ từ lần “lấn sân” này. Công việc đang trên đà phát triển, tiền lãi về ào ào nhưng đừng vì thế mà hoa mắt. Một kế hoạch chi tiêu hợp lý luôn là chìa khóa cho những người thành công.

Đường tình duyên của Dần cũng diễn biến vô cùng rực rỡ. Khả năng cao là bạn sẽ gặp dược “đối tượng như ý” trong vài ngày tới đây thôi. Đây là người sẽ mang lại cho bạn niềm tin, động lực để làm việc tốt hơn nữa trong tương lai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão luôn được biết đến là người hiền lành, nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp người lúc hoạn nạn. Bản mệnh có nhiều mối quan hệ tốt, tri kỷ. Các bạn của Mão không bao giờ từ chối bạn bất cứ thứ gì. Đó là lý do con giáp này luôn có “quý nhân” tương trợ khi khó khăn. Tử vi 12 con giáp dự đoán, công việc của Mão khá thuận lợi, bạn ký được hợp đồng “tiền tỷ” khiến cấp trên hài lòng sau 16h30 chiều nay (1/8/2023).

Thời gian này, con đường công danh sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ sang một trang mới, huy hoàng và tốt đẹp hơn. Chuyện tình cảm của Mão cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Bạn và người ấy nên tính toán nhiều hơn trong tương lai. Hai bạn rất hợp nhau, tình yêu vững vàng, keo sơn của cả hai sẽ tạo ra một “cái kết đẹp” cùng cuộc sống sung túc, đủ đầy.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất khéo ăn nói, có tài lãnh đạo. Theo tử vi 12 con giáp, nhờ các mối quan hệ ngoại giao của mình, sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), tuổi Thân thu được không ít thành công, tình duyên thắm đỏ. Con giáp này năng nổ trong công việc, nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp nên luôn được mọi người tương trợ trong hoàn cảnh tương tự.

Công việc kinh doanh của Thân lên cao như diều gặp gió, kiếm được bộn tiền. Còn những người làm công ăn lương thì có thu nhập ổn định, cuộc sống an nhàn, thậm chí còn được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn. Nói chung, đây là giai đoạn vượng khí của tuổi Thân, dù con giáp có làm gì cũng sẽ dễ dàng có được thành công, tiền vô như nước lũ, có cơ hội đổi nhà đổi xe trong chốc lát.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (1/8/2023), 3 con giáp may mắn ‘chạy đằng trời’ cũng không thoát được vận đỏ, tài lộc sung túc, tiền căng chặt ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

TOP 3 tuổi đỏ cả tình lẫn tiền vào tháng 6 âm lịch, tiền đồ rộng mở, vượng tài lộc, phơi phới nhân duyên, giàu có bạt ngàn

Dự đoán tháng 6 âm lịch, 3 con giáp sau đây sẽ gặp nhiều may mắn, các cánh cửa cơ hội liên tục mở ra đếm không xuể. Bạn nhớ nắm bắt cơ hội tốt này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi chiều nay tử vi hôm nay tử vi ngày 1/8/2023 tử vi tháng 8 tu vi 12 con giap con giap may man tử vi ngày mai tử vi đầu tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 46 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 31 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 16 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'