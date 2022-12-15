Ngoài ra thu nhập tài chính của người tuổi Sửu, thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ. Đặc biệt với sự trợ giúp của quý nhân, Sửu không chỉ thành công mà còn thu về khoản thu nhập khổng lồ khó ai bì kịp.

Tử vi cho biết, sau 16h30 chiều 22/11 âm lịch, tuổi Sửu sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Theo tử vi 12 con giáp, sau 16h30 chiều 22/11 âm lịch là thời điểm có nhiều điều mới mẻ. Nhiều việc cần thực hiện đối với tuổi Tý, với chí tiến thủ của mình, chỉ cần con giáp này biết nắm bắt thời cơ thì sẽ thăng hoa vượt trội.

Thời gian này Tý sẽ được Thần Tài chiếu cố, quý nhân soi đường, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thậm chí có người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, tăng thêm thu nhập một cách bất ngờ. Nếu nhân lúc vận khí vượng, Tý khéo léo mở rộng mạng giao thiệp của mình thì có thể cuối năm sẽ trúng “quả đậm”, tương lai xán lạn đến mức bản thân Tý cũng không thể ngờ được.



Theo tử vi 12 con giáp, sau 16h30 chiều 22/11 âm lịch là thời điểm có nhiều điều mới mẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, sau 16h30 chiều 22/11 âm lịch sẽ mang lại cả thuận lợi cho những người tuổi Mão. Quan trọng là Mão phải biết nắm bắt thời cơ, biết được lúc nào nên tiến, lúc nào nên lùi, như người ta vẫn nói "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" thì ắt sẽ có được thành tựu của riêng mình.

Đặc biệt, từ thời gian này, nhờ năng lượng tốt nên tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, có thể giúp họ phát huy những tiềm năng tuyệt vời của mình, làm giàu cho bản thân. Nếu có mục tiêu đầu tư thì đừng chần chừ, cứ nắm bắt cơ hội và coi nó như một hướng phát triển khác. Đừng lo, người tuổi Mão có thể nhận được những khoản lợi nhuận bất ngờ cực kì hậu hĩnh.

Theo tử vi, sau 16h30 chiều 22/11 âm lịch sẽ mang lại cả thuận lợi cho những người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!