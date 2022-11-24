Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (24/11/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có tiền

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 09:55

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây được Thần Tài chiếu cố, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có tiền vào sau 16h ngày 24/11.

Tuổi Sửu

Sau 16h ngày 24/11, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng khởi sắc và thịnh vượng. Bản mệnh thu được khoản tiền không nhỏ từ công việc chính thức và tay trái của mình. Ngoài ra, bạn còn khá “mát tay” trong việc đầu tư nên các dự án đã tham gia đều thu lại lợi nhuận nhanh chóng.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này nhuận sắc. Những bạn độc thân gặp vận đào hoa nên đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ. Tuy nhiên, bạn vẫn muốn tận hưởng thời gian độc thân và tập trung cho những mục tiêu cá nhân nên không muốn bắt đầu mối quan hệ mới.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (24/11/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có tiền - Ảnh 1
Sau 16h ngày 24/11, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên vô cùng khởi sắc và thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thần Tài hỗ trợ nhiệt tình cho người tuổi Ngọ trên con đường theo đuổi công danh vào sau 16h ngày 24/11. Các mối quan hệ xã giao nếu được đầu tư và phát triển đúng hướng sẽ giúp quá trình thăng tiến của bản mệnh thêm suôn sẻ. Nguồn thu nhập của bạn đang được củng cố bởi những công việc làm thêm hoặc kinh doanh online.

Chuyện tình cảm của bản mệnh tràn đầy yêu thương vui vẻ. Tuổi Ngọ và nửa kia đang cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Người độc thân dễ dàng tìm được một nửa tâm đầu ý hợp nhờ đào hoa vượng.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (24/11/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có tiền - Ảnh 2
Thần Tài hỗ trợ nhiệt tình cho người tuổi Ngọ trên con đường theo đuổi công danh vào sau 16h ngày 24/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ. Bên cạnh đó, bạn còn gặp được những người cao quý, giúp cuộc sống sắp tới thăng hoa và giàu có hơn. Bạn cũng sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra vào cuối năm nay, việc mua nhà đổi xe chỉ trong tầm tay.

Về chuyện tình cảm, người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều bạn càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp với mình. Đặc biệt, chủ động tham gia các hoạt động tập thể là cách để bạn tạo sự kết nối với người khác giới, tăng tỷ lệ gặp gỡ người trong mộng.

Trúng số độc đắc sau 16h ngày hôm nay (24/11/2022), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, rước trọn lộc thiên hạ vào nhà, chỉ cần bước chân ra khỏi cửa là có tiền - Ảnh 3
Người tuổi Dậu sẽ có quý nhân chiếu cố, làm việc gì cũng hanh thông suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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