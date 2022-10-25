Trúng số độc đắc liên tục từ ngày 1/10 âm lịch trở đi, tăng tốc đến miền đất giàu có, độc chiếm kho vàng, khắp người tỏa mùi tiền, năng lượng may mắn bao phủ, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 11:49

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào sắp gặp mệnh giàu có, may mắn từ ngày 1/10 âm lịch trở đi nhé!

Trúng số độc đắc liên tục từ ngày 1/10 âm lịch trở đi, tăng tốc đến miền đất giàu có, độc chiếm kho vàng, khắp người tỏa mùi tiền, năng lượng may mắn bao phủ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Từ ngày 1/10 âm lịch trở đi, tuổi Tý có công việc, tình cảm khá hanh thông, thuận lợi, mang lại cho bạn một tháng mới an lành, như ý.

Tháng này thực sự suôn sẻ, thuận lợi khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống.

Mệnh mang đào hoa nên người tuổi Tý khá khéo léo, lời nói hài hước thu hút người đối diện. Bạn cũng đa tài, đa nghệ thể hiện sức hút tuyệt vời của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, mức độ đào hoa tốt chỉ dành cho những người độc thân. Với những ai đang có gia đình nên cẩn thận cám dỗ, kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình.

Tuổi Mùi

Từ ngày 1/10 âm lịch trở đi, cuộc sống của người tuổi Mùi đã "dễ thở" hơn nhiều so với những tháng trước đây. Tháng mới, nhiều người tuổi này có thể nhận được tin vui liên quan đến sự phát triển bản thân, nhận được sự công nhận và giúp đỡ của mọi người xung quanh.

Con giáp tuổi Mùi có cuộc sống như ý, mọi việc đều trở nên tốt hơn. Họ nâng cao hiệu suất làm việc, năng lực thăng cấp. Với sự giúp đỡ của quý nhân, con giáp này có thể đạt được nhiều thành công hơn, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

Con giáp tuổi Mùi có thể kiếm thu được lợi nhuận lớn, gia đình yên ổn, mối quan hệ với bạn bè cũng rất tốt. Vì vậy, họ không lúc nào cô đơn, có can đảm để nỗ lực phấn đấu trong sự nghiệp. Người tuổi Mùi khi kiếm được tiền đều sẽ tái đầu tư để để có cổ tức tốt.

Tuổi Sửu

Từ ngày 1/10 âm lịch trở đi, người tuổi Sửu tràn đầy nhiệt huyế. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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