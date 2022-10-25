Thiên thời địa lợi nhân hòa vào 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp độc quyền quản lý kho vàng, tài vận tăng trưởng, thuận lợi viên mãn, được lòng quý nhân, thành công chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 03:26

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, thuận lợi, viên mãn, thành công vào 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch nhé!

Thiên thời địa lợi nhân hòa vào 3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, 3 con giáp độc quyền quản lý kho vàng, tài vận tăng trưởng, thuận lợi viên mãn, được lòng quý nhân, thành công chạm nóc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão được Thần Tài gõ cửa, làm ăn phát tài, tài lộc bỗng chốc tăng vọt. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, đơn hàng về ầm ầm. Người làm công ăn lương thì thành tích của bạn sẽ được cấp trên và đồng nghiệp công nhận.

Người tuổi Mão làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Không những công việc, sự nghiệp thành công mà đường tình duyên của con giáp này cũng thuận lợi, viên mãn. Người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình. Trong khi những người có đôi, có cặp sớm đón được tin vui mang bầu.

Tuổi Mùi

3 ngày đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống không những được quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, giàu có viên mãn bất ngờ. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh cuối năm nay sẽ là thời điểm thích hợp để đầu tư sinh lời.

Đây là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi này làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất.

Tuổi Hợi

3 ngày đầu tháng 10 âm lịch sẽ là một tháng có nhiều thay đổi tốt đối với tuổi Hợi. Những tháng đầu năm thế nào không biết, nhưng những tháng cuối năm tuổi Hợi sẽ lấy lại những gì đã mất. Tuổi Hợi sẽ có vận may từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có những cải thiện đáng kể.

Tuổi Hợi có thể sẽ gặp được quý nhân, được đưa đường dẫn lối giúp tuổi Hợi làm giàu trong tương lai. Người tuổi Hợi vốn được xem là người được trời ban nhiều phước lành, mọi điều tốt đẹp đều đến với họ, chỉ cần gặp được thiên thời địa lợi, nhân hòa thì sẽ thăng hoa viên mãn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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