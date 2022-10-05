Người tuổi Dậu được biết đến với tính cách trung thành, tận tụy và có tinh thần trách nhiệm. Họ nói được, làm được. Người tuổi này thường là bạn làm ăn, đối tác uy tín trong công việc.

Những người làm công ăn lương cũng đạt thành tích vượt bậc, được cấp trên coi trọng. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng tươi tốt, sắp đến kỳ thu hoạch. Nhờ chăm chỉ làm ăn, họ có được cuộc sống sung túc, có của ăn của để.

5 ngày tới, con giáp tuổi Dậu có Thần Tài ghé thăm, sao tốt chiếu mệnh nên những điều tốt lành sẽ đến với họ. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ có tài lộc dồi dào. Nếu nắm bắt được cơ hội đầu tư, họ sẽ kiếm được khoản lời lớn.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình nhân hậu, hiền hòa, thương người. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không màng báo đáp. Tuy vậy, thời trẻ, người tuổi Mùi khá bốc đồng. Họ làm gì cũng vội vàng nên dễ mắc sai lầm. Chính vì vậy, đến trung tuổi, sự nghiệp của con giáp này mới dần phất lên. Con giáp này nắm bắt được cơ hội, kiếm tiền về đầy tay, giàu lên nhanh chóng.

5 ngày tới, người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn, người có năng lực ắt sẽ được cất nhắc nắm giữ vị trí cao. Trong khi đó, một số con giáp tuổi Mùi sẽ nhận được cơ hội đầu tư kinh doanh, hợp tác làm ăn.

Nắm bắt được cơ hội phù hợp với mình, con giáp này sẽ chiếm giữ vị trí quan trọng trong công ty, tổ chức mình làm việc. Tiền lương, thưởng của họ nhờ đó cũng tăng lên. Người làm kinh doanh đang gặp khó khăn cũng sẽ sớm phất lên, tiền bạc thu về nhiều không đếm xuể. Con giáp tuổi Mùi cần hăng hái, bạo dạn hơn nữa để nắm bắt những cơ hội đến với mình.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân khôn ngoan, lém lỉnh, có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhạy cảm với các cơ hội đến với mình và không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Chính vì thế, dù con giáp tuổi Thân xuất thân nghèo khó nhưng hậu vận cũng sẽ đủ đầy. Họ thông minh, thể hiện lập trường rõ ràng, sống trọng tình nghĩa và có khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

5 ngày tới, người tuổi Thân được Thần Tài ban phát của cải, nên có tài lộc dồi dào. Con giáp này có thể giải quyết những vấn đề mà mình gặp phải. Người làm kinh doanh cũng ăn nên làm ra. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, thăng tiến từng ngày.

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