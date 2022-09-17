Trúng số độc đắc liên tiếp trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', tiền của bạo phát, cầm tiền tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 17/09/2022 14:05

Trong tuần sắp tới, sẽ có 3 con giáp được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống tương lai sẽ sang trang bất ngờ.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là người tình cảm, hiền hậu và luôn biết nghĩ cho người khác. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Mão khá bình lặng, nhẹ nhàng, tuổi Mão không quá tham vọng nhưng lại được quý nhân bên cạnh phù trợ, nên dù khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua.

Tuy nhiên, thời gian trước không phải là quá tốt so với những người tuổi Mão, mọi thứ họ lên kế hoạch đều không được thực hiện trọn vẹn. Tử vi học có nói, 30 chưa phải là Tết, tuổi Mão tưởng rằng phải chấp nhận số phận trong năm nay thì bất ngờ vận may thay đổi vào tuần mới tới đây.

Cụ thể ngay từ đầu tuần, sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão lên như diều gặp gió, nếu không thể trở thành đại gia trong một đêm thì ít nhất cũng kiếm được khối tài sản to lớn, dư dả tiêu đến hết năm sau. Cùng chờ xem nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', tiền của bạo phát, cầm tiền tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ngay từ đầu tuần, sự nghiệp và tài vận của tuổi Mão lên như diều gặp gió, có thể trở thành đại gia trong một đêm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ sẽ có những ngày trong tuần mới đầy may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Theo đó, sự nghiệp của con giáp này sẽ lên như diều gặp gió, tài lộc ồ ạt. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có khả năng cao gặp được người phù hợp và tiến triển một mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài ra, cuộc sống gia đình bạn cũng sẽ có tin vui. Những khó khăn, mâu thuẫn ở chỗ làm đều sẽ được giải quyết êm đẹp, bạn sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm. Sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể, các bệnh thường gặp như di ứng, tim mạch, dạ dày sẽ thuyên giảm. Do đó, bạn hãy yên tâm đón tuần mới với sức khỏe sung mãn, tài lộc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', tiền của bạo phát, cầm tiền tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
Tuổi Ngọ sẽ có những ngày trong tuần mới đầy may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đối với người tuổi Dần, tổng thể vận trình trong tuần mới rất tốt. Đặc biệt trong thời gian này, đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ có chiều hướng đi lên rõ rệt.

Thời gian trước bản mệnh có thể chưa cảm nhận được sự thay đổi nhiều bởi khó tránh khỏi sự làm khó của tiểu nhân song từ tuần sau, vận trình của người tuổi Dần sẽ vượng phát cả về tài lộc và sự nghiệp. Thêm một chút may mắn, bản mệnh có thể gặp may mắn và “thời tới cản không nổi”, việc kinh doanh thuận lợi hanh thông, đường tài lộc nhìn chung rất suôn sẻ.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong tuần mới (19/9 - 25/9), 3 con giáp được Thần Tài 'điểm mặt gọi tên', tiền của bạo phát, cầm tiền tỷ trong tay, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 3
Trong tuần mới, đường tài lộc của người tuổi Dần sẽ có chiều hướng đi lên rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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