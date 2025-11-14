Liên tiếp trong 3 ngày tới (18/11-20/11), Thực Thần nâng đỡ người tuổi Sửu làm nghề tự do, nhờ đó mà bạn gặp được nhiều cơ hội làm ăn có triển vọng. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác hứa hẹn, thu về lợi ích nhanh chóng.

Với bản tính ôn hòa và rộng rãi, bạn dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, và họ có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi bạn cần tiết chế sự khéo léo quá mức của mình, đừng khiến người khác nghĩ mình giả tạo.

Liên tiếp trong 3 ngày tới (18/11-20/11), sẽ không quá lời nếu nói ngày này là lúc báo hiệu giai đoạn may mắn và tươi sáng đối với tuổi Ngọ khi có Chính Ấn. Bạn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý và mở ra một chương mới rực rỡ, nhiều màu sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ được sự cân bằng trong cuộc sống nên tình hình sức khỏe của bản mệnh thời gian này khá ổn định. Bên cạnh đó, bạn khá kiên trì trong việc tìm hiểu, đọc các loại sách liên quan đến sức khỏe để hiểu thêm về cơ thể mình.

Con giáp tuổi Hợi

Liên tiếp trong 3 ngày tới (18/11-20/11), Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi có một ngày làm việc yên bình. Bản mệnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đồng thời còn có thời gian để học hỏi thêm về những điều chưa biết, được người khác truyền cho những kinh nghiệm đáng quý.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có ý định đầu tư, kinh doanh, bạn cũng có thể thực hiện trong ngày hôm nay. Nếu lo lắng mình còn thiếu kinh nghiệm thì bạn có thể đi theo những người mà mình tin tưởng, bắt đầu từ những mối đầu tư nho nhỏ trước.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!