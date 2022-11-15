Trúng số độc đắc liên tiếp khi bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp giăng lưới bắt được tấn vàng, một bước lên hương, ngân khố to bự, may mắn thuận lợi, cuộc đời thong thả

Tâm linh - Tử vi 15/11/2022 13:19

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào sở hữu tài lộc khủng, đổi đời giàu có, may mắn thuận lợi khi bước qua tháng 11 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp khi bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp giăng lưới bắt được tấn vàng, một bước lên hương, ngân khố to bự, may mắn thuận lợi, cuộc đời thong thả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Bước qua tháng 11 âm lịch, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vốn cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ họ đã sống nội tâm, kín đáo nhưng dù hướng nội đến đâu thì con giáp này vẫn lặng lẽ nắm bắt những cơ hội tốt nhất để phát triển.

Nhờ có việc quan sát kỹ càng, sắc sảo nên họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội mở rộng không gian phát triển. Con giáp tuổi Sửu sẽ hoạch định tốt cho tương lai của mình. Họ sẽ có được những thành quả bất ngờ và vượt trội vì sau khi nắm bắt cơ hội thì người tuổi Sửu sẽ đẩy nhanh tốc độ phát triển.

Bước qua tháng 11 âm lịch, con giáp này có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cạnh tranh của họ và đạt được sự giàu có vào cuối năm nay. Con giáp tuổi Sửu sẽ thể tạm biệt tất cả những điều khó chịu trong thời gian trước, tăng thu nhập và trở thành người có ngân khố đầy ắp.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tính tình dễ gần, dễ mến và hòa đồng. Họ là người biết đối nhân xử thế nên được nhiều người yêu mến, quý trọng. Con giáp tuổi Tỵ cũng là người sống thực tế nhất trong 12 con giáp. Trước khi làm việc gì, họ thường tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước. Con giáp này trung thực, đáng tin cậy, nói được, làm được.

Bước qua tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ có vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát, thu nhập dồi dào. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, giao cho nhiệm vụ mới. Có thể trong thời gian này, họ sẽ phải đi công tác xa nên hãy chuẩn bị tinh thần và sức khỏe.

Người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ. Những khoản đầu tư của con giáp này trước đây sẽ sớm sinh lời. Họ có cơ hội thăng quan tiến chức, sự nghiệp ổn định và ngày một phất lên.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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