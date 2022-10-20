Trúng số độc đắc khi bước qua tháng 10 âm lịch, quý nhân giúp đỡ liên tục, tài vận mở rộng, thu nhập tăng dần đều, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn gọi tên, năng lượng giàu có ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 03:26

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thành công khi bước qua tháng 10 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc khi bước qua tháng 10 âm lịch, quý nhân giúp đỡ liên tục, tài vận mở rộng, thu nhập tăng dần đều, tài khoản nhảy hơn 9 chữ số, may mắn gọi tên, năng lượng giàu có ngập tràn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Bước qua tháng 10 âm lịch, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành người chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường chân thành, tốt bụng và liêm khiết. Họ tốt bụng, bao dung, luôn thấu hiểu và sẵn sàng tha thứ cho người khác. Con giáp này sống tự lập. Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh nào, họ cũng tự làm mọi thứ chứ không nhờ cậy đến người khác.

Bước qua tháng 10 âm lịch, vận trình của con giáp tuổi Sửu vượng phát. Dẫu gặp gian nan, thử thách họ cũng có thể vượt qua. Đồng thời trong tuần này, họ có năng lượng lạc quan, tích cực.

Đây là khoảng thời gian tốt để họ hợp tác làm việc trong các dự án công việc hoặc kinh doanh. Họ có thể được quý nhân quan tâm nên thuận lợi hơn trong công việc. Con giáp này làm việc chăm chỉ, cần cù lại tỉ mỉ nên có thể cải thiện thu nhập, rủng rỉnh tiền tiêu.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Bước qua tháng 10 âm lịch, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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