Với người tuổi Tuất, có Tam Hợp chỉ lối dẫn đường nên đường tài lộc của bản mệnh đang vô cùng khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bạn tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, hứa hẹn mối quan hệ lâu dài. Những dự án mà bản mệnh đầu tư trước đây tới giờ đã có thu hoạch, người theo nghiệp kinh doanh cũng dễ dàng ký được những hợp đồng quan trọng.

Công việc từ 21h ngày 4/11 cũng không có vấn đề nào làm khó con giáp này. Những khó khăn, vướng mắc được quý nhân chỉ lối dẫn đường cho tháo gỡ. Đừng quên sự nhạy bén giúp bạn có được cơ hội, song chính năng lực của bạn mới là thứ để cơ hội được phát huy.

Tử vi từ 21h ngày 4/11 cho biết Chính Tài đem đến vận may tài lộc cho người tuổi Mão. Cho dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, chỉ cần bạn chăm chỉ suốt thời gian qua thì ắt sẽ nhận được những phần thưởng hậu hĩnh. Đây là món quà khích lệ tinh thần ý nghĩa nhất với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể nhân lúc này đặt ra những kế hoạch dài hơi hơn cho chính bản thân mình, chớ nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn vẫn còn những năng lực chưa phát huy hết và hoàn toàn có thể phát triển đáng ngưỡng mộ hơn nữa trong tương lai.

Kim khắc Mộc, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người thân không thực sự yên ấm. Đôi bên có thể mâu thuẫn vì những quan điểm trái ngược, và nguyên nhân của việc này có thể là do những khác biệt trong thế hệ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sở hữu tính cách thẳng thắn, chính trực, biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Trong công việc, người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng và vun đắp các mối quan hệ, nhờ vậy mà họ dễ gặp được nhiều cơ hội đổi đời.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với thử thách, khó khăn. Càng gian nan, khó khăn họ lại càng tỏa sáng và học được nhiều bài học hơn, làm tiền đề để phát triển vượt bậc về sau.

Tử vi từ 21h ngày 4/11, vận may của người tuổi Dậu bắt đầu ập đến, nửa đầu năm nếu biết nắm bắt cơ hội, trau dồi bản thân đủ đầy sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm. Lúc này tiền tài của cải đều tăng lên nhanh như diều gặp gió, cuối năm có thể mua được cả nhà lẫn xe.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.