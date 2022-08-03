Tử vi học có nói, mùng 10/7 âm lịch tới đây, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Những ngày tháng trước tuy khó khăn nhưng họ đang trên đường đi gặp quý nhân, kể từ thời điểm này trở đi, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của Thân đều có chuyển biến tích cực. Người tuổi Thân luôn nghiêm túc trong công việc, thế nên sắp tới họ sẽ nhận được hỷ sự từ cấp trên, hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vận dồi dào, cuối năm nay có khả năng phát tài bất ngờ.

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu. Đa số những người tuổi Thân đều gặt hái được nhiều thành công khi còn trẻ, tuy nhiên do vận may chưa đến nên đôi lúc họ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với bản lĩnh mạnh mẽ, tuổi Thân có thể vượt qua mọi thứ ngoạn mục.

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân. Con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ.

Quãng thời gian sắp tới, đường tình duyên của những người tuổi Thân hứa hẹn sẽ thăng hoa. Những người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Những người đã có "bến đỗ" thì ngày càng hạnh phúc viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng mùng 10/7 âm lịch tới đây, công việc của tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Những điều họ không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự toại nguyện. Từ thời điểm này trở đi, người tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn từ đầu năm và tạo nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai, có khả năng sẽ làm giàu vào cuối năm và những năm sau.

Từ đây đến cuối năm, vận đào hoa sẽ "đi theo" Dần khắp nơi, dù là những người tuổi Dần độc thân hay những người đã có gia đình. Chính vì vậy, tuổi Dần độc thân muốn tìm kiếm một nửa của mình thì hãy sẵn sàng tinh thần nhé. Còn những người tuổi Dần đã có gia đình thì nên biết điểm dừng để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người biết người, biết ta. Dù tài năng hơn người nhưng họ sống rất giản dị, khiêm tốn. Họ theo đuổi sự hoàn hảo và luôn đặt ra cho bản thân và những người làm việc với mình tiêu chuẩn cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, đúng mùng 10/7 âm lịch này, những người tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Không phải vào giai đoạn đầu năm, mà từ giữa tháng 7 âm lịch trở đi, mọi cơ hội tốt đang chờ đón tuổi Mão trước mắt.

Người tuổi Mão vốn tài giỏi, thông minh và biết nắm thời cơ để đổi vận. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì họ có thể làm được nhiều điều tuyệt vời. Vào thời gian tới đây, tuổi Mão sẽ gặp được quý nhân phương xa, không những giúp tuổi Mão xây dựng mọi thứ viên mãn và có thể trở thành mối nhân duyên tốt, giúp tuổi Mão viên mãn cả tình lẫn tiền.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình thẳng thắn, nhiệt tình, sáng tạo. Họ thích làm các công việc tự do, có thể phát huy tối đa khả năng, trí tưởng tượng và sức sáng tạo của bản thân. Con giáp tuổi này thời trẻ khá vất vả, nhiều lần thất bại, thay đổi công việc. Đến khoảng trung tuổi, sự nghiệp của họ mới dần ổn định, phất lên không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Theo những nhà tiên tri cho biết, đúng mùng 10/7 âm lịch, được Cát Tinh hậu thuẫn, người tuổi Ngọ sẽ đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Với người làm công ăn lương, nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà bạn mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra. Tiền đầy túi mà tình cũng đầy tim, chuyện tình cảm của những chú Ngựa hứa hẹn khá thuận lời trong thời gian tới. Nếu kiểm soát tốt cái tôi cá nhân của mình và học cách yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau thì hạnh phúc sẽ kéo dài bền vững như mong đợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm