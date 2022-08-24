Đúng 4 giờ chiều mai (25-8), do được Ngũ hành tương trợ, đồng thời lại có quý nhân ra tay giúp đỡ, vận thế của con giáp này khởi sắc mạnh mẽ nên thu nhập cũng tăng lên phi mã. Các khoản tiền lớn nhỏ thi nhau chảy vào túi, con giáp này tìm được hướng đi cho công việc phát triển, cuộc đời sang trang mới, may mắn đến mức bản mệnh chỉ chờ tiền về, hưởng giàu sang.

Trúng số độc đắc đúng 4 giờ chiều mai (25-8), người tuổi Tý bẩm sinh đã mang mệnh cách Phú Quý, nên ít khi phải lo lắng về tiền bạc, hơn nữa lại rất có duyên với kim tiền và ham kiếm tiền.

Thời gian trước đây, người tuổi Thìn gặp rất nhiều chuyện xui xẻo, nên mọi việc đều không thuận lợi. Con giáp này cũng chịu áp lực không nhỏ trong cuộc sống. Đúng 4 giờ chiều mai (25-8), con giáp này có cơ hội chạm ngõ với tài lộc, vận mệnh vô cùng rực rỡ. Sao Thiên vận chiếu rọi, nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra với họ, họ sẽ được bù đắp.

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Thìn có thể kinh doanh thành công bất ngờ, ký được những hợp đồng lớn và thu về số tiền mà trước đó có nằm mơ họ cũng không nghĩ ra. Như bước vào ‘giai đoạn vàng’, con giáp này nắm bắt cơ hội, tận dụng triệt để thì tài vận không ngừng thăng hoa. Có thể nói, người tuổi này có số phước giàu, muốn nghèo cũng không được.

Con giáp này có số phước giàu, muốn nghèo cũng không được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ đa số là những người sống nhiệt tình và đầy khát khao. Nhiệt huyết và nhựa sống của họ dường như lúc nào cũng sôi sục và tạo cảm hứng cho những người xung quanh. Thích kiếm tiền, nhưng tiền lại không phải mục tiêu chính trong cuộc đời của họ.

Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cũng có vài nhược điểm, đó là sự cố chấp và cứng đầu, đôi khi có thể cản bước họ tới với thành công. Nếu biết tiết chế những điều này, vận may của họ sẽ còn thăng hoa hơn nữa. Đúng 4 giờ chiều mai (25-8), con giáp Ngọ có thể gặp được may mắn nhất trong năm.

Đây là lúc mà họ làm gì cũng được cho là sẽ có khả năng thành công cao, thu về kết quả mỹ mãn. Chính vì thế, người tuổi Ngọ cần tập trung mọi nguồn lực để tận dụng sự may mắn này, tích góp của cải cho nửa năm còn lại. Con giáp này sẽ bước vào thời kì hưng thịnh, cho dù làm bất cứ việc gì hay đi đến bất cứ nơi đâu, Ngọ đều kiếm được những khoản lợi nhuận không nhỏ làm dày thêm các khoản tích lũy. Cuộc sống của con giáp này đã được cải thiện đáng kể, thậm chí tiền tỷ cầm tay mua nhà mua xe.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm