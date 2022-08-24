Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Tam Hợp hiển linh, Cát Tinh hội tụ, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, hậu vận ấm êm, tiền tiêu xả láng không phải lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 10:39

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), 3 con giáp có cơ hội khai thông tài mệnh, may mắn đến nhà, làm gì cũng phát tài.

Tuổi Ngọ

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), con giáp Ngọ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Những người cầm tinh con ngựa từ khi vừa chào đời đã có tài, lớn lên lại thêm nỗ lực phấn đầu không ngừng nên thường dễ thành công. Dù làm nghề gì thì họ cũng dễ thích nghi và khẳng định được chỗ đứng của mình. Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8) cơ hội để bản mệnh tiến hành ký kết làm ăn, hợp tác kinh doanh đắc tài đắc lộc.

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Tam Hợp hiển linh, Cát Tinh hội tụ, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, hậu vận ấm êm, tiền tiêu xả láng không phải lo nghĩ - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), con giáp Ngọ sẽ kiếm được rất nhiều tiền, sự nhanh nhạy của họ là tiền đề giúp họ bội thu tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hài hước, vui vẻ và hòa đồng. Họ có thể làm bạn với tất cả mọi người và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn.

Trong khi đó con giáp dùng kinh doanh cũng buôn may bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh. Người tuổi này cũng có thêm cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, làm ăn buôn bán ngày càng gặp thời, gặp thế. Những con giáp tuổi Hợi có thể sẽ nhận thêm công việc hoặc cơ hội hợp tác làm ăn trong tuần này.

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Hợi đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, kiếm được bộn tiền, càng tiêu xài xả láng lộc lá càng đua nhau ùa vào nhà nên Hợi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong.

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Tam Hợp hiển linh, Cát Tinh hội tụ, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, hậu vận ấm êm, tiền tiêu xả láng không phải lo nghĩ - Ảnh 2
Những con giáp tuổi Hợi có thể sẽ nhận thêm công việc hoặc cơ hội hợp tác làm ăn trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), tuổi Dậu có nhiều cơ hội xây dựng các mối nhân duyên hài hòa, giúp bản mệnh có được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Vận trình sự nghiệp trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Tài Tinh và Cát Tinh cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Con giáp này cũng cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm, nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 âm (24/8 - 26/8), 3 con giáp này cởi bỏ lớp áo xui xẻo, cơ may trúng số độc đắc, tiền tài đầy ắp, khoẻ mạnh, bình an

Đúng 3 ngày cuối tháng 7 âm (24/8 - 26/8), 3 con giáp này cởi bỏ lớp áo xui xẻo, cơ may trúng số độc đắc, tiền tài đầy ắp, khoẻ mạnh, bình an

Tử vi cho biết, những ngày cuối tháng 7 âm, thoát ra khỏi vận mệnh cách trở, 3 con giáp có cơ hội vươn lên làm giàu, đổi vận nghèo khó.

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