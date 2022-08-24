Tử vi 12 con giáp cho biết: Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), 3 con giáp may mắn nhất hệ Mặt Trời, đạp trúng hũ vàng của Thần Tài, cầu phúc có phúc, cầu tiền có tiền

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 06:15

Theo tử vi 12 con giáp, 3 người tuổi này sắp gặp may mắn, cơ hội đón hỷ khí vào nhà, tiền tràn về ví không còn xa.

Tuổi Mùi

Nhân hậu, chân thành và rất khôn khéo trong đối nhân xử thế nên Mùi được bề trên thương yêu, trời Phật cất nhắc. Dù phải nếm trải khá nhiều cơ cực, mệt mỏi và cả những thất bại nhưng Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối. Họ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, làm việc chăm chỉ để khẳng định tài năng của mình.

Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), khổ tận cam lai, sau những gian truân ấy Mùi sẽ được hái trái ngọt đời mình. Tiền ùa vào nhà, thu nhập tăng theo cấp số nhân, hầu bao rủng rỉnh chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp giàu sang ngút trời này.

Tử vi 12 con giáp cho biết: Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), 3 con giáp may mắn nhất hệ Mặt Trời, đạp trúng hũ vàng của Thần Tài, cầu phúc có phúc, cầu tiền có tiền - Ảnh 1
Con giáp Mùi có trời ban lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), tuổi Mão có Phượng Các và Phúc Tài cát tinh trợ mệnh, thoát khỏi những nỗi buồn lo quẩn quanh trước đó. Đại vận đã tới, tuổi Mão được quý nhân che chở, Thần Tài giúp sức nên có nhiều cơ hội để phát tài.

Thời cơ đến thì bản mệnh hãy nắm bắt ngay, có thể sau 1 đêm thức dậy trở thành tỷ phú, đếm tiền mỏi tay. Mão có thể ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp, thành công ngoài mong đợi.

Tử vi 12 con giáp cho biết: Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), 3 con giáp may mắn nhất hệ Mặt Trời, đạp trúng hũ vàng của Thần Tài, cầu phúc có phúc, cầu tiền có tiền - Ảnh 2
Tuổi Mão có Cát Tinh hỗ trợ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng 5 giờ chiều mai (25/8), tuổi có cơ hội làm giàu, đi đến đâu cũng tìm kiếm được cơ hội phát tài, phát lộc nên các khoản tích lũy tăng lên không ngừng và sớm có thể tận hưởng cuộc sống sung túc, đầy đủ. Nổi tiếng là con giáp điềm đạm, kiệm lời và hiếm khi giận hờn hay ghét bỏ ai.

Sự bao dung, hiền hòa và thiện lương giúp Tuất gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân luôn sẵn sàng nâng đỡ, phù trợ cho Tuất mỗi khi họ gặp khốn khó, gian truân. Sống đàng hoàng, ngay thẳng và chỉ tập trung làm tốt việc của mình nên sự nghiệp phất lên cực nhanh.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng Rằm Trung Thu (15/8) trúng lớn, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, ‘tài sinh tài phát’, giặt áo cũng ra tiền

Đúng Rằm Trung Thu (15/8) trúng lớn, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, ‘tài sinh tài phát’, giặt áo cũng ra tiền

Tử vi 12 con giáp nhận định 3 con giáp có phú quý, tài lộc vào đúng Rằm Trung Thu, may mắn không kể xiết, tiền tài ập vào nhà.

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