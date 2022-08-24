Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Tài Tinh nhập mệnh, TOP 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm đâu thắng đó, toại nguyện đủ điều, phúc hưởng sâu dày, 3 đời không hết

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 11:34

Tử vi đúng 4 giờ chiều nay (24.8) chỉ rõ có 3 con giáp phúc cao hơn núi, lộc dày hơn sông, tình tiền vào túi hưởng 3 đời không hết.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong năm nay. Đặc biệt, đúng 4 giờ chiều nay (24.8), nhờ có trợ lực mà những khó khăn trở ngại trước đó được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bạn đi đến thành công.

Sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, cơ hội phát triển sẽ tăng dần lên, cũng nhờ vậy mà bạn càng thêm quyết tâm với những gì mình đã lựa chọn.

Tài lộc nhìn chung vẫn có khoản thu vào đều đặn. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên ai cũng muốn quay lại mua hàng những lần sau. Dù đối thủ có cạnh tranh gay gắt, bạn cũng không đánh mất vị thế của mình. Con giáp này kiểu gì đi nữa cũng được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng mở rộng. Cuối năm họ có khoản tiền khổng lồ.

Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Tài Tinh nhập mệnh, TOP 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm đâu thắng đó, toại nguyện đủ điều, phúc hưởng sâu dày, 3 đời không hết - Ảnh 1

 Người tuổi Hợi có cơ hội thăng tiến về công danh sự nghiệp trong năm nay. Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên của con giáp may mắn tuần này thiên về ổn định. Bạn và người ấy thường xuyên trò chuyện, trao đổi mọi chuyện để thêm hiểu nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Đối với người độc thân, bạn nên cố gắng hơn trong việc mở rộng quan hệ bạn bè, vừa tìm thêm niềm vui cho bản thân lại tăng cơ hội tìm được người hợp ý.

Tuổi Tuất

Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Tuất có cục diện “Bán Hợp”, đồng thời lại có “Ấn Tinh” soi chiếu nên người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống. Do được sự giúp sức của quý nhân, nên công việc làm một thu ba, công danh rất vượng, sự nghiệp thăng hoa.

Tài vận trong tháng này của người tuổi Tuất cũng hết sức hưng phát, quý nhân là bạn bè sẽ mang lại những cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ. Con giáp này sẽ có cơ hội được thăng chức, tăng lương và tìm được ý một nửa đích thực của cuộc đời. Số phước may mắn dự báo cho Tuất có lộc hưởng 3 năm không hết.

Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Tài Tinh nhập mệnh, TOP 3 con giáp bùng nổ tài lộc, làm đâu thắng đó, toại nguyện đủ điều, phúc hưởng sâu dày, 3 đời không hết - Ảnh 2
Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Tuất có cục diện “Bán Hợp”, đồng thời lại có “Ấn Tinh” soi chiếu nên người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ trong mọi mặt của cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), người tuổi Mùi chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn, Mùi chính là con giáp trúng độc đắc trong năm với bao hỷ vận bủa vây. Bản thân người cầm tinh con Dê là những người rất độc lập, làm việc gì cũng rất can đảm. Một khi đã hạ quyết tâm, con giáp tuổi Dê sẽ dũng cảm tiến lên và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được ước mơ và mong muốn của mình.

Mùi cũng là người có trí tuệ xúc cảm cao, đối xử chân thành và dễ hòa đồng. Vì vậy họ có nhiều bạn bè và thường có quý nhân xung quanh. Nhờ đó, lúc gặp khó khăn, họ có thể dựa vào sự giúp đỡ của quý nhân, cộng với sự nỗ lực của bản thân để "đạp bằng sóng dữ".

Cuối cùng, mọi việc trong cuộc sống của họ sẽ hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Đúng 4 giờ chiều nay (24.8), Mùi sẽ quét sạch hung tinh, may mắn đến nhanh hơn. Có thể họ sẽ phát đạt trong sự nghiệp và vượng vận đào hoa trong tình duyên.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Tam Hợp hiển linh, Cát Tinh hội tụ, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, hậu vận ấm êm, tiền tiêu xả láng không phải lo nghĩ

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), Tam Hợp hiển linh, Cát Tinh hội tụ, 3 con giáp làm gì cũng may mắn, hậu vận ấm êm, tiền tiêu xả láng không phải lo nghĩ

Đúng 2 ngày tới (25.8 - 26.8), 3 con giáp có cơ hội khai thông tài mệnh, may mắn đến nhà, làm gì cũng phát tài.

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